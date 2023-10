Pompieri in azione a Vigo, in Galizia. Keystone

Una madre e tre dei suoi 4 figli, tutti minorenni, sono morti in un incendio scoppiato nella notte in un palazzo del centro di Vigo, città spagnola situata in Galizia. Lo hanno confermato i servizi d'emergenza locali.

Almeno altre otto persone, hanno aggiunto, sono state ricoverate in ospedale.

Secondo la stampa locale i deceduti sono una donna, di circa 30 anni, e tre dei suoi figli, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni circa. Tra i feriti ci sono il marito e un'altra figlia, di 9 anni, che sono stati portati in ospedale. La famiglia abitava al quarto piano del palazzo.

Le fiamme sono state estinte grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sui fatti avvenuti indaga la polizia: il sospetto, riportano media locali, è che si sia trattato di un incendio doloso.

Secondo alcuni vicini il responsabile dell'incendio potrebbe essere un residente cacciato alcuni giorni fa da uno degli appartamenti dello stabile.

SDA