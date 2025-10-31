  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come mai La Sagrada Familia di Barcellona diventa la chiesa più alta del mondo

SDA

31.10.2025 - 07:09

L'imponente edificio è in perenne ampliamento.
L'imponente edificio è in perenne ampliamento.
Keystone

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona è diventata la chiesa più alta del mondo, dopo che ieri mattina una gru ha posizionato la prima parte della torre in cima alla navata.

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:09

31.10.2025, 08:02

Lo riporta il Guardian precisando che il capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí si erge ora a 162,91 metri sopra la città, superando la guglia della Cattedrale di Ulm in Germania, che raggiunge i 161,53 metri.

Ma la Sagrada Familia continuerà a crescere. La Torre centrale di Gesù Cristo, che si erge proprio sulla cima della chiesa, raggiungerà infatti i 172 metri quando sarà completata nei prossimi mesi.

La prima pietra della Sagrada Familia fu posta nel 1882 e quando Gaudí morì solo una delle sue torri era terminata. Negli ultimi decenni i lavori hanno subito un'accelerazione, poiché la basilica è diventata un'importante attrazione turistica internazionale.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Lo Young Boys esonera Giorgio Contini
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno
Anthony Hopkins: «Stavo per uccidere qualcuno, poi sentì una voce da dentro...»

Altre notizie

Mito o verità?. Mangiamo davvero numerosi ragni durante la notte?

Mito o verità?Mangiamo davvero numerosi ragni durante la notte?

Sorpresa per gli utenti. Google celebra Halloween con un doodle di Pac-Man

Sorpresa per gli utentiGoogle celebra Halloween con un doodle di Pac-Man

Pericolosi e fuorilegge. Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo

Pericolosi e fuorileggeEcco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo