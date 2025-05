La colonnina di mercurio potrebbe superare i 40° a Madrid. KEYSTONE

La Spagna sta vivendo un'ondata di caldo anomala per un «episodio eccezionale di alte temperature» che interessa gran parte della penisola.

Keystone-SDA SDA

Lo segnala l'Agenzia statale di meteorologia Amet sui canali social, avvertendo che fra oggi e il 1. giugno si prevedono le temperature più elevate dal 1950, in questa epoca dell'anno, con valori tipici dell'estate piena e di almeno 6 o 7 gradi superiori alla media stagionale.

Le aree più colpite dalla «situazione meteo anomala», provocata da un'onda anticiclonica africana sul Mediterraneo, sono il centro-sud della penisola e le zone dell'interno, dove Amet prevede che la colonnina di mercurio possa superare i 40° in città come Madrid, Siviglia, Cordoba e Toledo. Mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 20°, per cui «si potranno registrare notti tropicali in molti punti del paese».

Le autorità sanitarie e di protezione civile hanno emesso una serie di raccomandazioni per proteggersi dalla prima ondata di grande caldo. Che minaccia anche l'ambiente, per l'aumento del rischio incendi a causa della combinazione di calore estremo, bassi livelli di umidità a causa dell'alta pressione, e venti forti.

Per cui in molte aree rurali è stato elevato il livello di allerta e sono stati rafforzati i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi.

In sei regioni – Aragona, Catalogna, Estremadura, Galizia, Navarra e la Rioja – le autorità hanno elevato l'allerta al livello di rischio giallo (il secondo su quattro) per alte temperature.

Mentre in Andalusia, a rischio elevato (arancio) per picchi fra i 38° e i 40°, la giunta regionale ha autorizzato le scuole ad anticipare l'uscita a prima delle 12:00 nei giorni in cui resterà attivata l'allerta.