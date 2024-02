La provincia più colpita dai presidi di trattori è quella di Siviglia, in Andalusia. (Foto d'archivio) Keystone

Sono riprese dalle prime ore del mattino le proteste degli agricoltori e allevatori convocate in Spagna dalla piattaforma indipendente 6 Febbraio via reti sociali, che hanno provocato blocchi stradali e interruzioni alla circolazione in varie regioni.

La provincia più colpita dai presidi di trattori è quella di Siviglia, in Andalusia, dove la A 92 è stata interrotta all'altezza di Arhal, assieme ad altre sei strade secondarie, informa la Direzione generale del traffico (Dgt).

Altri blocchi stradali si registrano sulla N 525 a Badajoz, in Estremadura, al Porto di Tarragona – sul versante nord-est della costa mediterranea – ai mercati generali di Barcellona Marcabarna, mentre una colonna di alcune decine di trattori si dirige verso San Sebastian, nel Paese Basco.

SDA