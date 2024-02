Non si è placato neppure in Spagna il malcontento degli agricoltori. Keystone

Blocchi stradali sono in corso dalle prime ore del mattino per le proteste degli agricoltori in varie regioni della Spagna.

Nel quinto giorno consecutivo di mobilitazioni convocate dalla piattaforma Sei Febbraio, che punta oggi a raggiungere con le marce di trattori il centro di Madrid e Valladolid, in Castiglia y Leon, dove è prevista questa sera la serata di gala dei premi Goya per il cinema.

Al momento, segnala la polizia stradale, rallentamenti e blocchi intermittenti della circolazione provocati dalle colonne di trattori si registrano nelle province di Siviglia e Granada (Andalusia), a Murcia, Aragona e nella Comunità Valenziana. Un gruppo di un centinaio di agricoltori con mezzi agricoli ha bloccato l'autostrada AP 7 a Murcia in entrambe le direzioni

Dal 6 febbraio, inizio delle proteste alla mezzanotte di ieri, il bilancio provvisorio delle proteste è di 20 arresti, oltre 3'000 persone denunciate e quasi 8'000 identificate per possibili sanzioni amministrative, segnala la Guardia Civile.

SDA