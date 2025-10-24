  1. Clienti privati
Quadro volatilizzato La polizia spagnola ritrova il Picasso smarrito giorni fa

SDA

24.10.2025 - 14:12

Pablo Picasso - in un'immagine del 1951 - ha realizzato Naturaleza muerta con guitarra nel 1919.
Pablo Picasso - in un'immagine del 1951 - ha realizzato Naturaleza muerta con guitarra nel 1919.
Keystone

La polizia spagnola ha reso noto di aver ritrovato un'opera di Pablo Picasso, un quadro di piccole dimensioni intitolato Naturaleza muerta con guitarra (natura morta con chitarra), di cui era stata denunciato lo smarrimento diversi giorni fa.

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:12

24.10.2025, 14:17

Il quadro, appartenente a una collezione privata, avrebbe dovuto essere esposto nella mostra Bodegón: La eternidad de lo inerte (natura morta: l'eternità dell'inerzia), allestita a Granada, in Andalusia.

Ma era stata proprio l'organizzatrice dell'iniziativa, la Fondazione CajaGranada, a denunciare che l'opera non era stata consegnata così come previsto, insieme a diverse altre incluse nel catalogo dell'esposizione, tutte provenienti da Madrid.

«Il quadro potrebbe non essere mai stato caricato sul camion adibito al suo trasporto», spiega la polizia nazionale, aggiungendo che agenti della Brigata patrimonio storico «mantengono aperte indagini» per chiarire l'accaduto.

Naturaleza muerta con guitarra risale all'anno 1919 ed è realizzato con gouache e matita a mina di piombo su carta. Le sue misure sono 12,7 x 9,8 centimetri.

