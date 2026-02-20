Oggi sulla basilica della Sagrada Familia è stato collocato il braccio superiore della croce che corona la Torre di Gesù Cristo. Keystone

Un nuovo capitolo nella storia dell'architettura si è scritto oggi a Barcellona (Catalogna, Spagna): la basilica della Sagrada Familia ha raggiunto la sua altezza massima di 172,5 metri.

Keystone-SDA SDA

Questo con la collocazione del braccio superiore della croce che corona la Torre di Gesù Cristo, la più alta delle 18 torri progettate da Antoni Gaudì nel celebre tempio, edificato a partire dal 1882.

La sfida tecnica, eseguita questa mattina con precisione da una grande gru, ha visto la posa dell'ultima sezione della croce, alta 17 metri e larga 13,5, che completa la struttura verticale del tempio. L'evento, trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali delle reti sociali, è stato seguito da migliaia di persone.

«È un giorno importante. Si completano le sei torri centrali», ha dichiarato l'architetto direttore dei lavori e coordinatore delle opere del tempio, Jordi Faulì, sottolineando la portata simbolica e tecnica dell'intervento.

La Torre di Gesù sarà inaugurata il 10 giugno, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudì, in una cerimonia alla quale è atteso papa Leone XIV, anche se dal Vaticano non è giunta ancora conferma ufficiale.

Altre 17 torri ormai completate

Oltre alla Torre di Gesù Cristo, che l'architetto catalano volle di altezza inferiore solo a quella del Montjuic (una collina alta 192 metri che si trova a sud di Barcellona vicino al porto industriale), in ossequio al principio secondo cui l'opera dell'uomo non deve superare quella della natura, il complesso della Sagrada Familia comprende altri 17 torri – dedicate agli apostoli, agli evangelisti e alla Vergine Maria – ormai completate.

Sulla Torre centrale sarà collocata anche l'immagine dell'Agnus Dei, a suggellare il significato teologico dell'opera, sintesi di fede, arte e ingegneria, che continua, a oltre un secolo dall'avvio dei lavori, a cambiare la visione di Barcellona, assurgendo a monumento simbolo della capitale catalana.