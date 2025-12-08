Immagine d'illustrazione sda

Salgono a quattro le persone che hanno perso la vita travolte domenica da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife, nell'arcipelago della Canarie.

Keystone-SDA SDA

L'uomo, in arresto cardiocircolatorio, era stato soccorso dai mezzi inviati dal Centro di Coordinamento delle Emergenza (CECOES) e trasferito in elicottero all'Hospital de la Candelaria, dove è tuttavia deceduto questa mattina, informa il Cecoes.

L'allarme era stato lanciato ieri intorno alle 16:00 al centralino delle emergenze per numerosi bagnanti sorpresi dalle forti ondate per il mare grosso a Los Gigantes, a circa 200 metri dal belvedere dalla Isla Cangrejo, nel comune turistico di Santiago de Teide.

Ed è stato immediatamente attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con un elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario (SUC) con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.

Altre tre persone sono rimaste ferite, ma non sono in gravi condizioni, secondo i servizi di emergenza. L'incidente si è verificato durante una preallerta per il forte mare dichiarata dalla Direzione generale delle emergenze del Governo delle Canarie, che è stata attivata su tutte le isole dell'arcipelago da venerdì scorso.

L'isola di Tenerife aveva già vissuto un'altra giornata tragica l'8 novembre, quando altre tre persone sono morte travolte da forti ondate di marea e altre 15 sono rimaste ferite.