Maltempo in Spagna, Sanchez: «L'emergenza continua, non andate in strada»

«A 24 ore possiamo dire che siamo di fronte a un'emergenza che continua, i cittadini non abbassino la guardia, non vadano in strada» nelle aree ancora a rischio. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un messaggio alla nazione sul disastro che ha colpito in particolare Valencia.

Alluvione Spagna Un residente passa accanto a veicoli danneggiati lungo una strada allagata a Sedavi, nella provincia di Valencia, Spagna orientale, 30 ottobre 2024. Le intense precipitazioni che hanno colpito la parte orientale del Paese hanno causato almeno 62 vittime nella provincia di Valencia a causa delle inondazioni. L'Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha emesso un'allerta rossa per le precipitazioni in diverse regioni della provincia di Valencia, causate dalla forte tempesta. Immagine: KEYSTONE Una donna guarda dal suo balcone mentre i veicoli sono bloccati in strada dopo un'alluvione a Valencia, mercoledì 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Persone camminano in un'area allagata vicino all'autostrada V-30, sommersa dalle forti piogge nella città di Valencia, nella Spagna orientale, il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Una donna cammina per le strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Le squadre di soccorso circondano il corpo di una persona a terra dopo essere stata salvata da un'inondazione a Valencia, Spagna, mercoledì 30 ottobre 2024. (Foto AP/Alberto Saiz) Immagine: KEYSTONE Persone si aiutano a vicenda nelle strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE È stata una notte difficile nella regione di Valencia, in Spagna. Immagine: KEYSTONE

«Sono molte le città colpite da questa tragedia, tutti stanno facendo il possibile e il comitato di crisi sta lavorando con i presidenti delle comunità autonome con cui sono in contatto».

Il governo «metterà a disposizione tutte le risorse possibili», anche «dell'Unione europea se necessario» per aiutare le popolazioni colpite dalle inondazioni, ha aggiunto il premier.

La «priorità assoluta» delle autorità è di «aiutare chi sta ancora cercando i propri cari. La Spagna intera piange con tutti voi», ha aggiunto il leader, «non vi lasceremo soli».

Le autorità mercoledì mattina avevano annunciato un bilancio provvisorio di 51 morti, tra cui 4 bambini. Il numero delle persone decedute, destinato ancora a salire, è ora di 62.

I dispersi sono numerosi

Sanchez ha anche detto che lo Stato si impegnerà ad assistere le popolazioni colpite a «ricostruire le proprie vite il prima possibile», così come le loro «strade, piazze e ponti».

Nell'area di Valencia continua la ricerca di persone disperse, di cui nelle ultime ore si è persa ogni traccia. Una delle località più colpite è stata Ribarroja, situata a est della città.

«Ci sono persone che sono state colpite dai rovesci d'acqua mentre erano in auto e al momento non sappiamo nulla di loro», ha spiegato alla radiotelevisione spagnola RTVE il sindaco Robert Raga. «Almeno due corsi d'acqua sono straripati». Raga ha anche affermato che si sta cercando di trarre in salvo «centinaia di lavoratori» rimasti bloccati nelle fabbriche.

In 8 ore la pioggia di un anno

Nella provincia di Valencia, circa 155'000 case sono senza elettricità a causa dei danni dell'alluvione, riportano vari media spagnoli. Le piogge torrenziali che hanno devastato la comunità valenciana hanno prodotto numerosi tagli ai servizi di telecomunicazioni, sia di telefoni cellulari che di connessioni Internet in numerose zone.

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno.

Come scrive El Pais, l'Agencia estatal de Meteorología (Aemet), il servizio meteorologico nazionale, aveva alzato ieri alle 8.00 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia, dove in appena un'ora si erano accumulati 90 litri.

Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.

Le parole di Charles Michel e Ursula von der Leyen

«Ciò a cui stiamo assistendo in Spagna è devastante. I miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso. L'Ue ha già offerto sostegno (...). La Protezione civile europea può essere mobilitata», ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha aggiunto: «È l'effetto del cambiamento climatico e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo».

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sulla rete sociale X scrive che «i nostri pensieri sono rivolti alla popolazione spagnola durante queste devastanti inondazioni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle vittime e alle loro famiglie. Caro Pedro Sanchez, siamo al tuo fianco (...). L'Europa è pronta per fornire il suo aiuto».

