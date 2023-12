Rischio di scioperi del personale di terra di Iberia a inizio gennaio (foto d'archivio) Keystone

I sindacati spagnoli Ugt e Comisiones Obreras hanno indetto uno sciopero del personale in terra di Iberia per le giornate del 5, 6, 7 e 8 gennaio 2024.

La decisione è stata presa dopo dialoghi con la compagnia aerea considerati insoddisfacenti sulle condizioni future dei lavoratori di questo settore.

Lo si apprende da un comunicato. La protesta è legata alla recente perdita da parte di Iberia di un appalto per la gestione dei servizi di terra 'handling' in diversi aeroporti: una situazione che fa temere ai sindacati un peggioramento delle condizioni di lavoro degli iscritti che lavorano in quest'area della compagnia.

In una nota Iberia sostiene di non avere in programma tagli del personale, ma di voler garantire «tutti i diritti» dei lavoratori, e chiede ai sindacati di «disdire lo sciopero».

SDA