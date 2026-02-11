Il luogo della sparatoria nella scuola IMAGO/ZUMA Press

È salito ad almeno 10 morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita.

Keystone-SDA SDA

Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato.

Un'allerta era stata diramata per un attentatore alla Tumbler Ridge Secondary School ieri pomeriggio. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d'arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale.

Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un'abitazione a che si ritiene sia «collegata all'incidente». Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all'incidente.

10 killed, 25 injured in shooting at Secondary School in British Columbia



In a shooting in British Columbia, Canada, 10 people were killed and 25 others were injured.

The event occurred at the Tumbler Ridge secondary school and its surrounding areas. pic.twitter.com/Nj5kvzaZNo — Naqib. Sadat (@NaqibSadat303) February 11, 2026

Il premier Mark Carney: «Devastato»

Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato «devastato» dalla «terribile sparatoria. Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini», ha aggiunto Carney in un messaggio su X.

Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell'aprile 2015 undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.