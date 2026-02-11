  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sparatoria Strage in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti

SDA

11.2.2026 - 07:25

Il luogo della sparatoria nella scuola
Il luogo della sparatoria nella scuola
IMAGO/ZUMA Press

È salito ad almeno 10 morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita.

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:25

11.02.2026, 08:57

Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato.

Un'allerta era stata diramata per un attentatore alla Tumbler Ridge Secondary School ieri pomeriggio. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d'arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale.

Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un'abitazione a che si ritiene sia «collegata all'incidente». Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all'incidente.

Il premier Mark Carney: «Devastato»

Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato «devastato» dalla «terribile sparatoria. Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini», ha aggiunto Carney in un messaggio su X.

Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell'aprile 2015 undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Le medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!
Si cerca Giuseppa Beretta

Altre notizie

Inferno di Crans-Montana. Jacques Moretti sottoposto a un nuovo interrogatorio

Inferno di Crans-MontanaJacques Moretti sottoposto a un nuovo interrogatorio

Stati Uniti-Svizzera. Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter

Stati Uniti-SvizzeraTrump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter

Lotta alla mafia. Arrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia

Lotta alla mafiaArrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia