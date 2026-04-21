La salma della donna canadese portata via dal luogo della sparatoria. KEYSTONE

Due persone sono morte e almeno 13 sono rimaste ferite in una sparatoria nella zona archeologica di Teotihuacán, nello Stato del Messico. L'attacco è avvenuto presso la Piramide della Luna, uno dei luoghi più visitati del Paese, provocando panico tra i turisti.

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Secondo le autorità, riportano i media locali, il responsabile ha aperto il fuoco dall'alto della struttura prima di togliersi la vita. Tra le vittime figura una cittadina canadese.

La presidente Claudia Sheinbaum ha espresso «solidarietà sincera» ai familiari e ha annunciato l'avvio di un'indagine approfondita, disponendo l'intervento del Gabinetto di Sicurezza e il coordinamento con le autorità locali.

Il governo è in contatto con l'ambasciata del Canada. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare l'area e avviato accertamenti su movente e dinamica.

Alcuni visitatori hanno riportato contusioni durante la fuga. Video sui social mostrano scene di caos mentre l'episodio riaccende l'allarme sicurezza nei siti turistici del Paese latinoamericano.