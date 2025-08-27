Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis C'è stata una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Immagine: KEYSTONE Le vittime sono due bambini di 8 e 10 anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Immagine: KEYSTONE il killer era un ventenne senza precedenti penali, che dopo la sparatoria si sarebbe suicidato. Immagine: KEYSTONE Al momento non si conoscono le ragioni che abbiano spinto l'uomo ad aprire il fuoco. Immagine: KEYSTONE Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis C'è stata una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Immagine: KEYSTONE Le vittime sono due bambini di 8 e 10 anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Immagine: KEYSTONE il killer era un ventenne senza precedenti penali, che dopo la sparatoria si sarebbe suicidato. Immagine: KEYSTONE Al momento non si conoscono le ragioni che abbiano spinto l'uomo ad aprire il fuoco. Immagine: KEYSTONE

C'è stata una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Le vittime sono due bambini di 8 e 10 anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Lo conferma la polizia.

«Dei bambini sono morti oggi» nella sparatoria nella chiesa di una scuola cattolica a Minneapolis nella prima settimana del nuovo anno scolastico. Lo ha detto il sindaco della città, Jacob Frey, in una conferenza stampa.

Inizialmente, secondo quanto riporta la Cbs, le vittime sarebbero state almeno 20 vittime tra morti e feriti. Secondo la stessa fonte, i bambini ricoverati in ospedale erano 10 e i morti 2.

L'aggressore si è suicidato

Il capo della polizia ha detto in una conferenza stampa che il killer era un ventenne senza precedenti penali, precisando peraltro di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola.

Il killer aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa.

L'uomo – che dopo la sparatoria si sarebbe suicidato – è arrivato a bordo di un'auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola cattolica, ha affermato il capo della polizia precisando che gli agenti stanno perquisendo il veicolo.

L'allarme è scattato alle 8:30 ora locale, le 15:30 in Svizzera. Dopo un'ora circa la polizia ha reso noto che l'uomo che ha aperto il fuoco nella scuola Minneapolis «è stato contenuto» e che non c'è più pericolo «per la comunità».

«Un orribile atto di violenza

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo «un orribile atto di violenza».

«Sono stato informato nel dettaglio sulla tragica sparatoria avvenuta a Minneapolis, nel Minnesota. L'Fbi ha reagito prontamente e si è recata sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione», ha affermato da parte sua il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, invitando la popolazione a unirsi «a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!».