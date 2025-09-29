Sparatoria nella chiesa in Michigan, identificato l'autore: era un sostenitore di Trump?

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan Una sparatoria si è consumata in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan. Immagine: KEYSTONE Il bilancio provvisorio è di due morti e otto feriti, tra i quali anche dei bambini. Immagine: KEYSTONE L'attentatore si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e ha iniziato a sparare con un fucile d'assalto. Immagine: KEYSTONE È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all'edificio. Immagine: KEYSTONE I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la polizia teme che l'incendio possa aver causato altre vittime. Immagine: KEYSTONE Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan Una sparatoria si è consumata in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan. Immagine: KEYSTONE Il bilancio provvisorio è di due morti e otto feriti, tra i quali anche dei bambini. Immagine: KEYSTONE L'attentatore si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e ha iniziato a sparare con un fucile d'assalto. Immagine: KEYSTONE È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all'edificio. Immagine: KEYSTONE I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la polizia teme che l'incendio possa aver causato altre vittime. Immagine: KEYSTONE

Thomas Jacob Sanford è l'uomo che c'è dietro l'attentato a una chiesa del Michigan avvenuto domenica. L'ex marine americano ha sfondato il luogo di culto con il suo pick-up, ha aperto il fuoco sui fedeli e ha appiccato le fiamme all'edificio.

Keystone-ATS, Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'aggressore della chiesa di Grand Blanc, Thomas Jacob Sanford, era un ex marine di 40 anni del Michigan.

L'uomo aveva prestato servizio nella guerra in Iraq, aveva ricevuto diverse medaglie ed era considerato un appassionato cacciatore.

L'attentatore è stato ucciso dalla polizia: lascia una famiglia, tra cui un figlio affetto da una grave malattia. Mostra di più

Le autorità statunitensi hanno identificato l'autore della sparatoria avvenuta a Grand Blanc, nello Stato del Michigan: si tratta di Thomas Jacob Sanford, 40 anni, della vicina città di Burton.

Secondo la polizia, domenica mattina ha sfondato con il suo pick-up la facciata della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ha aperto il fuoco sui fedeli con un fucile d'assalto e poi ha dato fuoco all'edificio.

Almeno quattro persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite. Lo stesso Sanford è stato ucciso poco dopo in uno scontro a fuoco con la polizia.

L'aggressore aveva alle spalle una carriera militare. Secondo il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ha prestato servizio dal 2004 al 2008, l'ultima volta con il grado di sergente. Nel 2007 è stato di stanza in Iraq per diversi mesi e in precedenza anche in Giappone.

Per le sue missioni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la Iraq Campaign Medal e la Good Conduct Medal. La sua ultima unità è stata Camp Lejeune in North Carolina.

Il figlio soffre di una rara malattia genetica

Sanford era molto conosciuto nella regione. Ha frequentato la Goodrich High School, dove si è diplomato nel 2004. In seguito ha lavorato come autista di camion per la Coca-Cola. Nel 2016 ha sposato un'ex compagna di scuola e la coppia ha avuto un figlio.

Il bambino è nato con una rara malattia genetica che ha richiesto numerose operazioni e lunghe degenze in ospedale. In un articolo locale dell'epoca, Sanford ha dichiarato: «Non si dovrebbe mai dare per scontato di avere figli sani».

Su Facebook si è mostrato un appassionato cacciatore e amante della vita all'aria aperta, posando con animali cacciati. Un ex compagno di scuola ha dichiarato al «New York Times» di essere rimasto scioccato dalla notizia: «Sembrava sempre normale ed era felice di vedermi».

Il movente del crimine non è ancora chiaro. Il capo delle operazioni dell'FBI ha parlato di un «atto di violenza mirato» e ha preso in mano le indagini.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma: «Pregate per le vittime e le loro famiglie. Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!».