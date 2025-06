Il senatore del Minnesota John Hoffman viene crivellato da nove proiettili. Sua moglie Yvette viene colpita otto volte e salva la vita alla loro figlia Hope gettandosi davanti a lei. La madre racconta l'accaduto dall'ospedale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 14 giugno, nello Stato americano del Minnesota, un uomo armato ha sparato e ucciso la rappresentante Melissa Hortman e suo marito John, ferendo anche il senatore John Hoffman e sua moglie Yvette.

John Hoffman è stato colpito da nove proiettili, sua moglie da otto proiettili per proteggere la loro figlia Hope.

Il presunto colpevole è stato catturato dopo una caccia all'uomo durata 43 ore. Il suo movente rimane un mistero.

Yvette Hoffman ha ora parlato dall'ospedale. Mostra di più

È difficile immaginare cosa abbiano dovuto passare John e Yvette Hoffman: sabato mattina presto, 14 giugno, intorno alle 2, un uomo ha suonato al loro campanello a Champlin, Minnesota. Indossava una maschera di lattice ed era vestito da agente di polizia.

Quando la porta viene aperta, l'uomo estrae una pistola e inizia a sparare. Yvette si getta sopra la figlia Hope per proteggerla. Viene crivellata da otto proiettili. Il marito viene colpito nove volte. La figlia della coppia rimane illesa, grazie all'azione eroica della madre.

Le due vittime vengono immediatamente portate in ospedale e sottoposte a un intervento chirurgico d'urgenza. Yvette sopravvive e adesso ha parlato: «John sta subendo molte operazioni ed è sempre più fuori pericolo».

La polizia sta facendo la cosa giusta

«La nostra famiglia è onorata dall'amore e dal sostegno che riceviamo da tutti», scrive Yvette alla senatrice democratica Amy Klobuchar.

«Siamo incredibilmente fortunati ad essere vivi». Il fatto che il sospetto tiratore sia stato identificato così rapidamente è anche merito della lungimiranza delle forze dell'ordine locali.

«Abbiamo collaborato con la polizia di Champlin», riferisce Mark Bruley, capo della polizia di Brooklyn Park, che dista 15 chilometri da Champlin.

«Quando uno dei nostri sergenti ha saputo (che erano stati sparati dei colpi di pistola contro la coppia di politici Hoffman), ha istruito molto intuitivamente i nostri uomini a controllare la casa di Melissa Hortman».

La pattuglia ha notato un'auto che sembrava una vettura della polizia. Un uomo che sembrava un agente di polizia stava uscendo dalla casa.

«Quando i nostri agenti lo hanno affrontato, ha immediatamente sparato agli agenti». L'uomo che ha sparato è riuscito a fuggire.

Uccisi Melissa e Mark Hortman

Ma i soccorsi arrivano troppo tardi per Melissa e Mark Hortman: la 55enne e suo marito muoiono sul posto. Lasciano due figli.

«Siamo scioccati e devastati dalla perdita di Melissa e Mark», ha scritto Yvette dall'ospedale. «Non abbiamo parole. Non c'è posto per questo tipo di odio politico».

Manifesto di ricerca dell'FBI: l'assassino si è presentato alla porta d'ingresso indossando una maschera di lattice. Keystone

Grazie all'auto, diventa subito chiaro che la polizia sta cercando Vance Luther Boelter. Intorno alle 6 del mattino, l'uomo manda un messaggio agli amici: «Starò via per un po'. Potrei morire presto, quindi voglio che sappiate che vi voglio bene e che vorrei che non fosse andata così», dice l'agenzia di stampa AP.

Inizia la caccia all'uomo. «Non c'è dubbio che questa sia la più grande caccia all'uomo nella storia dello Stato», ha dichiarato il capo della polizia.

Le autorità impiegheranno 43 ore per individuare e arrestare il presunto colpevole. Lo scoprono in un campo nella contea di Sibley. Il sospetto viveva nel distretto con la moglie e i cinque figli.

Il movente rimane un mistero

Gli investigatori hanno ipotizzato che l'uomo abbia agito da solo. Non si sono ancora pronunciati sul movente. Nel suo veicolo hanno trovato una lista con 70 nomi di parlamentari, sostenitori dell'aborto e celebrità, oltre a informazioni sulle strutture sanitarie.

Boelter è stato arrestato il 15 giugno. Keystone

Secondo l'AP, l'investigatore Drew Evans afferma che i documenti non erano trattati politici o ideologici, ma un quaderno di nomi e pensieri. Non fornisce dettagli.

Amici ed ex colleghi descrivono Boelter come un cristiano devoto che frequentava una chiesa evangelica e partecipava ai raduni per la campagna elettorale del presidente Donald Trump.

I documenti mostrano che era registrato come repubblicano in Oklahoma nel 2004 prima di trasferirsi in Minnesota, dove gli elettori non dichiarano l'affiliazione di partito.

Nella sua auto gli investigatori hanno trovato anche adesivi delle proteste «No Kings» contro il presidente.