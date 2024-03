È di almeno tre morti il bilancio della sparatoria vicino a Filadelfia. Lo riportano alcuni media locali, secondo i quali la polizia è impegnata in una caccia all'uomo per fermare il killer, identificato nel 26enne Andre Gordon.

Un mezzo d'intervento della polizia di Filadelfia, in un'immagine d'archivio del 2023. IMAGO/NurPhoto

Gordon avrebbe aperto il fuoco in tre diverse aree e poi è fuggito a bordo di un'auto rubata. I fatti, stando ai media locali, si sono svolti a Falls Township, una città a circa una cinquantina di chilometri a nord-est di Filadelfia.

La parata per celebrare San Patrizio è stata cancellata.

Alla CNN Jeff Dence, presidente dell'amministrazione locale della città, s'è così espresso: «Stiamo indagando su un omicidio a catena avvenuto stamattina nel comune. Si tratta di un caso di violenza domestica. Tre persone sono state uccise in due diverse residenze».

Il dipartimento di polizia di Falls Township non ha ancora confermato i decessi.

«Il sospetto, ha aggiunto Dence, è armato e pericoloso e la sua posizione è sconosciuta. Stiamo indagando con l'aiuto dell'ufficio del procuratore distrettuale e dell'FBI».

Il dipartimento di polizia di Middletown Township, città confinante con Falls Township, ha chiesto in un post su Facebook ai residenti di prendere precauzioni: «Non sembra che il tiratore sia entrato nei confini del nostro comune. NON recatevi a Falls Township fino a nuovo avviso. Se vivete in aree confinanti con Falls, dovete ripararvi sul posto fino a nuovo avviso. Abbiamo ordinato al centro commerciale e a Sesame Place di chiudere fino a nuovo avviso».

mp