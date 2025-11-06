Spettacolare tesoro di monete all'asta a Zurigo, ecco la sua storia e il suo valore

Il tesoro è stato sepolto negli anni '30 e ora va all'asta. Nusmismatica Ars Classic/dpa

Quasi 500 monete d'oro e d'argento, sepolte da decenni, son messe all'asta a Zurigo. La storia di questo singolare ritrovamento sembra uscita da un film d'avventura, ma è proprio così che sarebbe accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te Un tesoro di monete unico nel suo genere viene messo all'asta a Zurigo.

Un collezionista, la cui identità è tenuta segreta, avrebbe accumulato il tutto negli anni '30 prima di essere costretto a nascondere la sua collezione dai nazisti.

L'uomo seppellì le monete nel suo giardino. Sarebbe morto poco dopo.

L'intera collezione è assicurata per circa 81 milioni di franchi. Solo una parte sarà messa all'asta. Mostra di più

Un favoloso tesoro di monete d'oro e d'argento, sepolto per decenni in scatole di sigari in un giardino, viene messo all'asta: sembra la sceneggiatura di un film d'avventura, ma è la realtà.

Su un totale di circa 15'000 monete provenienti da tutto il mondo, quasi 500 – europee – sono messe all'asta oggi, 6 novembre, a Zurigo. L'intera collezione è assicurata per circa 81 milioni di franchi.

Gli esperti di monete, noti come numismatici, vanno in visibilio per le monete d'oro.

Secondo il famoso esperto tedesco Christian Stoess, una di queste è grande quasi come un tappetino per la birra. È stato lui a compilare il catalogo dell'asta.

«È stato uno dei momenti più belli della mia vita professionale», dice. «Una cosa del genere capita solo una volta ogni 100 anni».

Collezione nascosta dai nazisti

La storia della collezione è ciò che cattura l'immaginazione dei non addetti ai lavori.

Secondo la casa d'aste Numismatica Ars Classica, negli anni '30 un ricco collezionista acquistò le monete in tutto il mondo. Aveva depositato piccole parti della sua collezione in diversi continenti, ma si stabilì in un Paese europeo con la giovane moglie e la figlia.

Quando i nazisti minacciarono di invadere il Paese, impacchettò la maggior parte della sua collezione in sacchetti di carta, li mise in scatole di sigari e li seppellì in scatole di metallo nel suo giardino. Quando finalmente arrivò la Wehrmacht, ebbe un ictus e morì poco dopo.

La moglie non sapeva cosa fosse nascosto nelle scatole di metallo, dicono i proprietari della casa d'aste, i fratelli Arturo e Giuliano Russo. La donna informò la famiglia solo quando era molto anziana e fece dissotterrare le monete 60 anni dopo, negli anni '90.

I Russo conoscono la famiglia. Stoess conosce anche chi sta mettendo all'asta il tesoro. Tutti garantiscono per la storia.

L'identità del collezionista è tenuta segreta

D'altra parte hanno promesso ai discendenti la riservatezza e parlano solo della «collezione del viaggiatore». Il numismatico non rivela nulla sulla nazionalità e tanto meno sull'identità del collezionista. Questo aveva annotato i suoi acquisti su libretti in varie lingue.

«Si può dire che alcune delle monete sono rimaste nel terreno per molto tempo», dice. Anche i sacchetti di carta parzialmente marci testimoniano l'ingresso di acqua.

«Non trovo incredibile che la vedova abbia lasciato la collezione nel terreno per così tanto tempo, dove è sopravvissuta ai nazisti», dice Stoess. «La famiglia ha abbastanza soldi, non ha bisogno dei proventi della collezione».

Il cofondatore dell'azienda di metalli preziosi pro aurum di Monaco, Robert Hartmann, è impressionato: «Si tratta di un evento molto insolito», dice dell'asta. «Il numero di monete d'oro di grande rarità e in buone condizioni è notevole».

Il numismatico della «pa Historical Coins AG», di cui è anche cofondatore, dice che cercherà di accaparrarsi qualche moneta. «Se il prezzo è giusto», afferma.

La questione della proprietà saccheggiata o fuggitiva

Quando si tratta di collezioni di valore risalenti agli anni '30, ci si chiede subito se si tratti di oggetti saccheggiati o di proprietà di perseguitati ebrei.

Ancora oggi, musei e collezioni tedesche conducono ricerche sulla provenienza dei dipinti, ad esempio, per restituire agli eredi dei precedenti proprietari opere acquisite illegalmente o sottoprezzate.

Secondo Stoess, la maggior parte della collezione è al di fuori di ogni sospetto. Il collezionista aveva acquistato la sua collezione tramite commercianti prima dell'avvento dei nazisti.

Il 90% delle monete proveniva inoltre da collezioni che avevano già effettuato acquisizioni prima del 1933.

Molte monete provengono ad esempio dal banchiere americano Waldo Newcomer, che si trovò in difficoltà finanziarie durante la Grande Depressione alla fine degli anni '20 e dovette vendere la sua vasta collezione.

Questa comprende il pezzo forte dell'asta, la moneta che ha le dimensioni di un tappetino per la birra. Il catalogo riporta un prezzo stimato di 1,25 milioni di franchi.

Alcune monete raccontano una storia

È realizzata in 346 grammi d'oro e raffigura Ferdinando III (1608-1657), re d'Ungheria, Croazia e Boemia e poi Sacro Romano Imperatore. Secondo l'esperto, la fece coniare come dono per un alto dignitario durante la Guerra dei Trent'anni, nel 1629.

Uno dei preferiti di Stoess, nato ad Amburgo, è l'«Hamburg Portugalöser» del 1560 circa, con un prezzo stimato di 75'000 franchi. Si tratta di una delle prime monete d'oro di grandi dimensioni prodotte in Germania.

L'espeto oggi in pensione ha lavorato nel commercio di monete per 28 anni prima di trascorrere gli ultimi nove anni della sua carriera presso il Gabinetto delle monete dei Musei di Stato di Berlino.

Non ha intenzione di fare offerte. «Quando hai passato anni a trattare con le monete più belle, non hai bisogno di possedere nulla», dice.

«Il Gabinetto delle Monete dei Musei Nazionali di Berlino non parteciperà a quest'asta, poiché il budget per le acquisizioni di quest'anno è già stato esaurito», afferma un portavoce su richiesta.

È il principale depositario della collezione sul Brandeburgo e la Prussia, che è già abbastanza completa.