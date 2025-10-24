  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vale fino a 200'000 franchi Spilla in diamanti di Napoleone all'asta a Ginevra

SDA

24.10.2025 - 14:19

La preziosa spilla appartenuta a Napoleone.
La preziosa spilla appartenuta a Napoleone.
Keystone

Nel recente e clamoroso furto al Louvre sono stati sottratti gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte. Ora a Ginevra Sotheby's, nella «Royal & Noble Sale», mette all'asta proprio gioielli dell'imperatore francese, che però non hanno niente a che vedere con lo spettacolare colpo.

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:19

24.10.2025, 14:41

Secondo quanto comunicato dalla casa d'asta si tratta in particolare di una spilla in diamanti per cappello, portata con sé da Napoleone nel 1815 sul leggendario campo di battaglia di Waterloo. Durante la fuga dopo la sconfitta contro britannici e prussiani è stata abbandonata e requisita dagli stessi prussiani.

Il gioiello è stato consegnato solo tre giorni dopo la battaglia al re prussiano Federico Guglielmo III come trofeo di guerra. Fu successivamente tramandata agli imperatori tedeschi, prima di finire in una collezione privata.

La spilla rotonda con un diametro di circa 45 millimetri sfoggia al centro un diamante ovale da 13,04 carati, circondato da altri diamanti caratterizzati dal cosiddetto taglio vecchia miniera. Il valore è stimato fra i 120'000 e i 200'000 franchi.

L'asta, che propone anche altri gioielli, si terrà il 12 novembre all'Hotel Mandarin Oriental di Ginevra.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Altre notizie

Milano. San Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita

MilanoSan Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita

Le risposte dell'esperto. Le casse automatiche convengono davvero? «I furti aumentano del 15-30%»

Le risposte dell'espertoLe casse automatiche convengono davvero? «I furti aumentano del 15-30%»

Spettacolo. A Parigi il Moulin Rouge riaprirà la storica sala Mistinguett

SpettacoloA Parigi il Moulin Rouge riaprirà la storica sala Mistinguett