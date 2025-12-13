Spuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca «Trumpkin»

I Democratici della Commissione di sorveglianza della Camera hanno pubblicato più di 70 foto dalla proprietà di Jeffrey Epstein, dopo le 19 diffuse nelle ore precedenti, tutte tratte da una raccolta di oltre 95 mila immagini.

Donald Trump in un'immagine d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Sebbene in questa seconda tranche non ci siano foto di Donald Trump, ce n'è una che mostra una zucca decorata per assomigliargli. La zucca ha un volto intagliato e una parrucca bionda. Su un cartello è scritto 'Trumpkin' in lettere maiuscole e 'Make Halloween Great Again', un evidente gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump 'Make America Great Again'.

Una delle immagini più intime mostra Epstein sorridente nella vasca da bagno, con la testa appoggiata su un asciugamano e la tenda della doccia tirata sul corpo. Non è chiaro chi abbia scattato la foto. Un'altra immagine è un primo piano in stile selfie che mostra Epstein con il labbro superiore gonfio. Anche in questo caso, non è chiaro il contesto o cosa possa essere accaduto.

Compare di nuovo una stanza già mostrata

Nelle nuove foto compare una stanza che era già stata mostrata in precedenti pubblicazioni della proprietà di Jeffrey Epstein all'inizio di questo mese.

All'interno quella che sembra una poltrona da dentista, mentre la parete è decorata con maschere di scena e dietro la poltrona color sabbia si vede del materiale avvolto in carta da imballaggio.

Tra le nuove foto, una serie mostra varie immagini di un resort sul mare. Non è chiaro se si tratti dell'isola di Epstein, Little St. James, ma sono visibili lavori di costruzione sulla proprietà vicino al mare. La seconda tranche include decine di immagini, molte delle quali mostrano parti della casa di Epstein nelle Isole Vergini americane.