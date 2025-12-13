  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo scandalo continua Spuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca «Trumpkin»

SDA

13.12.2025 - 09:36

I Democratici della Commissione di sorveglianza della Camera hanno pubblicato più di 70 foto dalla proprietà di Jeffrey Epstein, dopo le 19 diffuse nelle ore precedenti, tutte tratte da una raccolta di oltre 95 mila immagini.

Donald Trump in un'immagine d'archivio.
Donald Trump in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

13.12.2025, 09:36

Sebbene in questa seconda tranche non ci siano foto di Donald Trump, ce n'è una che mostra una zucca decorata per assomigliargli. La zucca ha un volto intagliato e una parrucca bionda. Su un cartello è scritto 'Trumpkin' in lettere maiuscole e 'Make Halloween Great Again', un evidente gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump 'Make America Great Again'.

Una delle immagini più intime mostra Epstein sorridente nella vasca da bagno, con la testa appoggiata su un asciugamano e la tenda della doccia tirata sul corpo. Non è chiaro chi abbia scattato la foto. Un'altra immagine è un primo piano in stile selfie che mostra Epstein con il labbro superiore gonfio. Anche in questo caso, non è chiaro il contesto o cosa possa essere accaduto.

Compare di nuovo una stanza già mostrata

Nelle nuove foto compare una stanza che era già stata mostrata in precedenti pubblicazioni della proprietà di Jeffrey Epstein all'inizio di questo mese.

All'interno quella che sembra una poltrona da dentista, mentre la parete è decorata con maschere di scena e dietro la poltrona color sabbia si vede del materiale avvolto in carta da imballaggio.

Tra le nuove foto, una serie mostra varie immagini di un resort sul mare. Non è chiaro se si tratti dell'isola di Epstein, Little St. James, ma sono visibili lavori di costruzione sulla proprietà vicino al mare. La seconda tranche include decine di immagini, molte delle quali mostrano parti della casa di Epstein nelle Isole Vergini americane.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Trovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Spuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca «Trumpkin»

Il caso Epstein

Lo scandalo continua. Nuove foto da casa Epstein: spuntano i condom con il volto di Trump

Lo scandalo continuaNuove foto da casa Epstein: spuntano i condom con il volto di Trump

Il Palazzo conferma il legame. La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein

Il Palazzo conferma il legameLa principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein

Negli Stati Uniti. Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Negli Stati UnitiEpstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Come un film dell'orrore. Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Come un film dell'orroreLe inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Altre notizie

Maltempo. In Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

MaltempoIn Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

Evento importante. Pioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Evento importantePioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Cinema in lutto. Trovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask

Cinema in luttoTrovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask