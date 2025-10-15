  1. Clienti privati
Sesso a tre nel mare Squali leopardo ripresi per la prima volta durante un curioso rituale di accoppiamento

Christian Thumshirn

15.10.2025

10.10.2025

Il ricercatore Hugo Lassauce ha catturato delle immagini di squali che si accoppiano al largo della Nuova Caledonia. Si tratta di rari squali leopardo impegnati in un insolito rituale d'amore.

Christian Thumshirn

15.10.2025, 08:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Hugo Lassauce, ricercatore dell'Università della Sunshine Coast che collabora con l'Aquarium des Lagons di Nouméa, ha osservato per la prima volta degli squali leopardo che si accoppiano in natura al largo delle coste della Nuova Caledonia.
  • La scena mostra una femmina che si accoppia con due maschi, uno dopo l'altro.
  • Le immagini offrono una visione unica del comportamento raramente documentato di questa specie di squalo a rischio di estinzione.
Mostra di più

Osservare gli squali che fanno sesso: un sogno per i biologi marini e un raro spettacolo naturale.

Questo è esattamente ciò che è accaduto al largo delle coste della Nuova Caledonia: il ricercatore marino australiano Hugo Lassauce ha avvistato e filmato un trio di squali leopardo.

La scena è durata poco meno di due minuti, ma è storica perché documenta per la prima volta il comportamento riproduttivo di questa specie a rischio di estinzione.

Uno sguardo alla vita amorosa segreta degli squali

Guardate il video per scoprire perché queste registrazioni sono così importanti per la scienza e quali interessanti informazioni forniscono sulla vita amorosa segreta degli squali leopardo.

