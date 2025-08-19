  1. Clienti privati
Ecco le immagini Squalo morde e spezza in due la tavola del surfista, che rimane miracolosamente illeso

ai-scrape

19.8.2025 - 09:36

Un surfista è sopravvissuto all'attacco di uno squalo che ha morso e spezzato la sua tavola a Cabarita Beach, in Australia. Si tratta del secondo incidente del genere in due mesi.

Alessia Moneghini

19.08.2025, 09:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il surfista Brad Ross è sopravvissuto all'attacco di uno squalo a Cabarita Beach, in Australia.
  • Probabilmente un esemplare di squalo bianco ha morso la sua tavola, spezzandola in due. Ross ne è uscito senza neanche un graffio.
  • Le immagini condivise sui social media mostrano l'impressionante morso dell'animale.
Mostra di più
Predatori marini in Europa. Attenzione a questi squali durante le vacanze al mare

Predatori marini in EuropaAttenzione a questi squali durante le vacanze al mare

Un surfista ha vissuto un'esperienza drammatica lunedì mattina quando uno squalo di grandi dimensioni lo ha attaccato a Cabarita Beach, in Australia, riuscendo a salvarsi miracolosamente.

Come riporta «RaiNews», l'incidente è avvenuto verso le 7:30 nelle acque limpide del Nuovo Galles del Sud, dove Brad Ross ha avuto un incontro ravvicinato con il predatore. Nonostante lo shock, il surfista è uscito illeso, anche se la sua tavola è stata spezzata in due dal morso dello squalo.

Le immagini dell'attacco, catturate dalla Surfline Camera, mostrano il momento in cui l'animale si avventa sulla tavola di Ross, creando movimento nella schiuma bianca delle onde.

Subito dopo l'incidente, un drone ha filmato uno squalo, probabilmente lo stesso coinvolto nell'attacco, mentre nuotava nelle vicinanze.

Alcune immagini condivise sui social media mostrano Ross con la sua tavola spezzata, evidenziando il segno impressionante lasciato dal morso dell'animale.

Secondo fonti locali, questo è il secondo attacco di squalo a Cabarita Beach negli ultimi due mesi.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

