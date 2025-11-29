Squalo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio

Gli squali toro sono considerati estremamente aggressivi (foto d'archivio) Duncan Heuer/Aussie Bubbles/dpa

Sono emerse nuove informazioni sull'attacco fatale di uno squalo a una coppia svizzera in Australia: la giovane stava filmando un gruppo di delfini poco prima dell'incidente. Poi uno squalo toro l'ha attaccata: il suo compagno ha lottato disperatamente per salvarle la vita.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nuove testimonianze descrivono i caotici minuti sulla Kylies Beach.

La giovane svizzera (25 anni) ha perso il braccio sinistro nell'attacco di uno squalo toro ed è morta nonostante i soccorsi immediati.

Il suo compagno (26 anni) è stato morso più volte durante il tentativo di salvataggio.

Un passante gli ha probabilmente salvato la vita con una benda a pressione improvvisata. Mostra di più

L'attacco fatale di uno squalo a una coppia di svizzeri a Kylie's Beach, nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, sta assumendo contorni sempre più chiari.

Come descrivono diversi media locali, la donna morta era una turista svizzera (25 anni) che aveva da poco conseguito un master. Il suo compagno, un istruttore subacqueo di 26 anni, ha lottato contro lo squalo toro che l'ha attaccata in acqua cercando disperatamente di salvarla.

La coppia era andata a nuotare in acque non sorvegliate poco dopo l'alba. Secondo la polizia, la giovane ha filmato un gruppo di delfini con una telecamera GoPro pochi minuti prima dell'attacco. Poco dopo, l'animale di circa tre metri ha attaccato.

La giovane donna è stata morsa più volte e ha perso il braccio sinistro. Il suo fidanzato, che inizialmente si trovava al di fuori della zona di pericolo, si è accorto che la ragazza non nuotava più ed è tornato in acqua. Anche lui è stato morso due volte alla gamba.

Scene caotiche sul posto

Nonostante le ferite è riuscito a nuotare per circa 50 metri tra le onde fino alla spiaggia con la donna gravemente ferita. I soccorsi sono arrivati troppo tardi per la giovane, che è morta sul posto.

Secondo l'emittente televisiva «Mid-North Coast News», diversi testimoni oculari hanno riferito di un tentativo di salvataggio caotico e disperato.

Un campeggiatore di nome Kevin ha detto all'emittente: «Sono sceso in spiaggia e ho visto i paramedici che lavoravano su una persona, mentre un'altra era distesa sulla sabbia poco più in là».

Un altro testimone, Robert, stava facendo la sua passeggiata mattutina quando ha visto la scena. «Una persona era distesa a terra, un'altra era chinata su di lei e un terzo uomo camminava freneticamente», ha raccontato.

Dopo aver portato la sua compagna sulla spiaggia, lo svizzero è corso verso le dune per cercare aiuto. Una donna sulla quarantina lo ha notato e ha chiamato immediatamente il centro di emergenza.

Quest'ultimo ha dato istruzioni alla passante di mettergli un laccio emostatico di fortuna intorno alla gamba usando il suo stesso costume da bagno. Una misura che, secondo le autorità, ha probabilmente salvato la vita dell'uomo.

La GoPro è stata sequestrata

I paramedici hanno stabilizzato l'uomo sulla spiaggia prima che venisse trasportato in ospedale in elicottero. Nonostante i soccorsi immediati, non è stato possibile rianimare la sua compagna.

Non è chiaro se il filmato della GoPro mostri l'attacco stesso. La polizia ha sequestrato il dispositivo e ne sta analizzando il contenuto. È stato annunciato un rapporto per l'ufficio del medico legale.

La remota Kylies Beach è considerata un punto caldo per gli squali dagli abitanti del luogo. La spiaggia non è monitorata e i sistemi di allarme e i rilevatori di squali si trovano a oltre 30 km di distanza. Dopo l'attacco, le autorità hanno cercato l'animale utilizzando droni e le cosiddette drumline, finora senza successo.

Solo tre mesi fa c'è stato un altro attacco mortale nella stessa regione.