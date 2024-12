Squid Game

Dal 26 dicembre tornano sulla piattaforma streaming le avventure di Gi-hun.

Covermedia Covermedia

La lunga attesa è finita: «Squid Game 2» è finalmente disponibile su Netflix. La serie sudcoreana che ha conquistato il mondo con la sua trama avvincente e le sue sfide mortali torna con una nuova stagione, pronta a catturare l'attenzione degli spettatori. La seconda stagione è composta da otto episodi.

Presentato a Lucca Comics & Games 2024, della trama di Squid Game 2 è stato rivelato ben poco prima dell'uscita.

La trama

Tre anni dopo aver vinto gli Squid Game, Seong Gi-hun è ancora ossessionato dall'idea di smascherare l'organizzazione dietro ai giochi mortali. Con la sua fortuna come risorsa, inizia a investigare, partendo dall'enigmatico reclutatore che giocava a ddakji nella metropolitana di Seoul.

La strada verso la verità, però, si rivela più pericolosa del previsto. Per distruggere il sistema, Gi-hun dovrà nuovamente partecipare ai giochi, affrontando sfide ancora più letali e cercando di sopravvivere in un ambiente dove fidarsi degli altri potrebbe essere la sua rovina.

Tornano le tute verdi, i numeri dei giocatori e il volto risoluto di Seong Gi-hun, pronto a infiltrarsi nel cuore dell'organizzazione per metterle fine una volta per tutte.

«Squid Game 2» non segnerà la fine della saga

Il creatore Hwang Dong-hyuk torna a dirigere, scrivere e produrre la serie, garantendo la stessa visione cruda e incisiva che ha definito la prima stagione.

Lee Jung-jae riprende il ruolo di Seong Gi-hun, mentre Lee Byung-hun torna nei panni del Front Man. Tornano anche Wi Ha-jun, che interpreta l'ispettore Hwang Jun-ho, e Gong Yoo, il misterioso reclutatore della metropolitana. Accanto a loro, un parterre di nuovi talenti.

Tra i nuovi nomi ci sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, già noti nel mondo delle serie tv coreano, pronti a dare vita a personaggi che promettono di aggiungere nuove dimensioni alla trama.

Squid Game 2 non segnerà la fine della saga: è stato girato in contemporanea il continuo della storia, che il pubblico potrà vedere nella terza e ultima stagione prevista per il 2025 inoltrato.