Maltempo In Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

SDA

5.12.2025 - 15:07

In un sobborgo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, dopo il passaggio del ciclone Ditwah. (foto del 3 dicembre 2025)
In un sobborgo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, dopo il passaggio del ciclone Ditwah. (foto del 3 dicembre 2025)
Keystone

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno accompagnato il passaggio del ciclone Ditwah in Sri Lanka la scorsa settimana è salito a 607. Lo ha annunciato il Disaster management centre (Dmc).

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:07

05.12.2025, 15:18

Oltre 2 milioni di persone sono state colpite dal disastro naturale, il più letale che ha colpito il Paese dallo tsunami del 2004, e 214 persone risultano ancora disperse, ha aggiunto il Dmc.

