MaltempoIn Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni
5.12.2025 - 15:07
Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno accompagnato il passaggio del ciclone Ditwah in Sri Lanka la scorsa settimana è salito a 607. Lo ha annunciato il Disaster management centre (Dmc).
Oltre 2 milioni di persone sono state colpite dal disastro naturale, il più letale che ha colpito il Paese dallo tsunami del 2004, e 214 persone risultano ancora disperse, ha aggiunto il Dmc.