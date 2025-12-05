In un sobborgo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, dopo il passaggio del ciclone Ditwah. (foto del 3 dicembre 2025) Keystone

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno accompagnato il passaggio del ciclone Ditwah in Sri Lanka la scorsa settimana è salito a 607. Lo ha annunciato il Disaster management centre (Dmc).

Keystone-SDA SDA

Oltre 2 milioni di persone sono state colpite dal disastro naturale, il più letale che ha colpito il Paese dallo tsunami del 2004, e 214 persone risultano ancora disperse, ha aggiunto il Dmc.