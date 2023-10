Quello che si appresta a finire è stato il secondo ottobre più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864.

Immagine simbolica. © Ti-Press / Tatiana Scolari

In particolare la prima metà del mese è stata estremamente mite e contraddistinta persistentemente dal bel tempo, sottolinea lunedì MeteoSvizzera.

Secondo ottobre più caldo in Svizzera dall'inizio delle misure nel 1864. Trovate il resoconto completo del clima del mese di ottobre 2023 nel nostro blog odierno: https://t.co/wpJVydTBtR pic.twitter.com/zKM38ubX2F — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) October 30, 2023

Ottobre 2023 ha raggiunto una temperatura media nazionale di 9,8 gradi, riferisce l'ufficio federale. Il record resta quello del 2022 (10,4 gradi). Da ricordare come lo scorso settembre fosse invece stato ottenuto un primato assoluto.

A Lugano, le temperature sono state di 2,8 gradi sopra la norma, il che ha permesso di fissare un nuovo record per la città in riva al Ceresio.

Numerose giornate estive

Nei primi 13 giorni, 38 località sparse in tutto il Paese hanno registrato picchi mai visti per il periodo, con numerose giornate estive (sopra i 25 gradi). La colonnina di mercurio si è spinta più un alto di tutte le altre l'8 ottobre a Comprovasco (29,4 gradi).

Pioggia e neve a 1700 metri di quota sono cadute il 14 e 15 ottobre. L'aria umida ha poi portato abbondanti precipitazioni in Romandia e sul versante meridionale delle Alpi dal 19 al 21. In seguito, dal 22, la meteo è diventata variabile, con venti in parte forti da ovest e sud-ovest.

