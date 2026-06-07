Stai per prenotare il tuo prossimo volo in aereo? Ecco cinque cose da sapere

Swiss ha nuove regole e anche l'aeroporto di Zurigo ha subito alcuni cambiamenti. sda

Appena in tempo per l'inizio delle vacanze, è giusto sapere che ci sono importanti cambiamenti all'aeroporto di Zurigo e con la compagnia aerea Swiss. Dal bagaglio a mano a pagamento ai nuovi controlli di sicurezza, i viaggiatori devono prestare attenzione. Ecco cinque punti che vi possono aiutare nel vostro prossimo viaggio.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Swiss ha introdotto nuove regole per i bagagli: ora nella tariffa più bassa sulle rotte a breve e medio raggio è incluso un solo un oggetto personale e c'è un costo aggiuntivo per il bagaglio a mano supplementare.

All'aeroporto di Zurigo, i nuovi scanner CT facilitano i controlli di sicurezza ed è ora consentito trasportare liquidi fino a due litri.

Inoltre, si applicano norme più severe per i power bank: non possono essere utilizzati o caricati durante il volo e devono essere conservati nella cabina passeggeri. Mostra di più

Le vacanze estive sono dietro l'angolo e Swiss ha già apportato delle modifiche alla sua politica sui bagagli.

Cosa si applica e a cosa bisogna prestare particolare attenzione? blue News vi mostra i cambiamenti più importanti nel settore dei viaggi aerei.

Ora il bagaglio a mano si paga

Il Gruppo Lufthansa sta introducendo una nuova tariffa entry-level sulle rotte a corto e medio raggio e sta cancellando il trasporto gratuito del classico trolley in cabina, precedentemente previsto.

Nella tariffa "Economy Basic" è ora consentito il trasporto di un solo oggetto personale, come una borsa per computer portatile o uno zaino (dimensioni massime: 40 x 30 x 15 centimetri).

Il bagaglio a mano o in stiva aggiuntivo può essere aggiunti a partire da 13,72 franchi.

Secondo Lufthansa, si tratta di una risposta ai cambiamenti nel comportamento dei passeggeri, in particolare per i viaggi di un giorno.

Con questa novità, Lufthansa si avvicina al modello di Air France e delle compagnie aeree low-cost come Ryanair o Easyjet.

Ma ora anche queste compagnie sono sotto pressione: l'organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha infatti criticato le rigide regole sul bagaglio a mano e chiede che i passeggeri possano portare con loro un trolley oltre che i propri effetti personali.

Dal canto suo, l'Associazione delle compagnie aeree (A4E), di cui Lufthansa fa parte, respinge questa richiesta e sostiene che molti clienti vogliono deliberatamente tariffe basse senza servizi aggiuntivi.

Nuovi controlli di sicurezza negli aeroporti

A partire dal 2006, come noto, per i viaggi aerei si applicava la nota regola: i liquidi nel bagaglio a mano potevano essere trasportati solo in contenitori di massimo 100 millilitri, contenuti in un sacchetto di plastica con una capacità massima totale di un litro.

Questa regola ha causato caos e ritardi negli aeroporti. Secondo la polizia, infatti, ogni giorno allo scalo di Zurigo «dovevano essere consegnati per la distruzione tra i 500 e gli 800 chilogrammi di liquidi (acqua minerale, bevande alcoliche e profumi)».

Ma ora, grazie a un'importante novità, tutto ciò dovrebbe finire.

L'aeroporto di Zurigo sta infatti dotando i suoi controlli di sicurezza di moderni scanner CT, grazie a un investimento di 34 milioni di franchi, in grado di rilevare liquidi fino a due litri. Il limite di 100 millilitri per contenitore è stato quindi abolito.

I primi dispositivi sono già in uso e quindi sono stati convertiti 20 dei 26 posti di controllo. Ora è possibile posizionare il bagaglio a mano sul nastro trasportatore senza dover togliere i liquidi e i dispositivi elettronici.

Solo la cintura e il telefono cellulare devono ancora essere posizionati sul nastro trasportatore separatamente.

Tuttavia, non bisogna comunque arrivare troppo tardi in aeroporto perché, anche se i controlli di sicurezza sono ora un po' più veloci, nei periodi di vacanza possono chiaramente ancora esserci ritardi.

Vale la pena fare l'assicurazione di viaggio con il biglietto?

Sì! L'assicurazione di viaggio con Swiss è particolarmente efficace se qualcosa va storto.

I vantaggi tipici sono la copertura dei costi in caso di annullamento del viaggio (ad esempio se siete malati e non potete volare), il rimborso in caso di interruzione del viaggio, l'assistenza in caso di ritardi o, in alcuni casi, i problemi con il bagaglio.

Quindi se all'ultimo non potete più prendere il volo che avevate prenotato, vi verrà restituito il prezzo del biglietto, a seconda del motivo: questo è il vantaggio maggiore.

Ha meno senso se siete già ben assicurati. Molte carte di credito, polizze assicurative integrative o assicurazioni sanitarie coprono già rischi simili. In questo caso quindi si pagherebbe un servizio due volte.

È quindi importante verificare esattamente cosa è coperto (ad esempio malattia, infortunio e perdita del lavoro) e cosa no.

Quando devo prenotare?

Le tariffe aeree cambiano continuamente e sono controllate dalle compagnie con i cosiddetti sistemi di prezzi dinamici.

Se la domanda per un determinato volo aumenta, i prezzi spesso crescono automaticamente. I biglietti possono quindi diventare più costosi se molte persone prenotano lo stesso volo nello stesso momento o se sono disponibili solo pochi posti.

In linea di massima, conviene prenotare i voli a corto raggio da 6 settimane a 4 mesi prima della partenza e quelli a lungo raggio da 3 a 6 mesi prima. I periodi di vacanza, i giorni festivi e i fine settimana sono particolarmente popolari e quindi spesso più costosi.

Anche il momento della prenotazione può giocare un ruolo importante. Spesso i viaggiatori trovano offerte più convenienti durante la settimana, soprattutto il martedì e il mercoledì, rispetto al fine settimana.

Tuttavia, se si prenota con poco preavviso, è consigliabile prenotare di notte tra la 1 e le 3. A quest'ora le prenotazioni sono meno numerose e il prezzo è solitamente più basso rispetto al giorno.

Per quanto riguarda gli orari dei voli, i collegamenti al mattino presto o alla sera tardi sono spesso più economici perché meno richiesti.

Nuova normativa sui power bank

Non è importante solo quando si prenota e come si supera il controllo di sicurezza, ma anche cosa si porta con sé durante un viaggio in aereo.

Swiss, insieme al Gruppo Lufthansa, ha infatti introdotto dal 15 gennaio regole più severe per le power bank. Il motivo è il potenziale rischio di incendio rappresentato dalle batterie al litio utilizzate.

Ora i power bank non possono più essere né usati né ricaricati durante il volo. In futuro sarà vietato anche ricaricare smartphone o tablet con questi mezzi e sono consentiti al massimo due power bank per passeggero.

Ci sono anche regole chiare sulla loro collocazione: non possono più essere riposti nella cappelliera, ma devono rimanere sul corpo, nella tasca del proprio o del sedile di fronte.

Sono ancora più vietati nel bagaglio che va in stiva. La capacità massima è di 100 Wh, mentre per quelle da 100 a 160 Wh è necessaria l'autorizzazione della compagnia aerea.

Il regolamento si basa sulle raccomandazioni delle autorità aeronautiche internazionali e si applica a tutto il Gruppo.