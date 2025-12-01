  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A tutela dei lavoratori Starbucks patteggia a New York e paga 35 milioni in risarcimento

SDA

1.12.2025 - 17:35

La vertenza tra Starbucks e i suoi dipendenti ha trovato una soluzione a New York.
La vertenza tra Starbucks e i suoi dipendenti ha trovato una soluzione a New York.
Keystone

Starbucks pagherà circa 35 milioni di dollari ad oltre 15 mila dipendenti di New York in quello che è considerato il più grande patteggiamento a tutela dei lavoratori della città.

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:35

01.12.2025, 17:37

Il gigante del caffè è stato accusato di aver violato la 'Fair Workweek Law', la legge che obbliga il datore di lavoro a garantire ai propri dipendenti un piano di lavoro settimanale stabile.

L'indagine è scattata nel 2022 e le violazioni individuate, secondo quanto riportato dai media americani, sono state mezzo milione.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Alfonso Signorini confessò tutto a un cardinale: «Mi ascoltò in silenzio per dieci secondi»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice

Altre notizie

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

Politica. Obama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'

PoliticaObama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'