  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Starmer: «Londra aderisce al prestito per Kiev»

SDA

4.5.2026 - 10:27

Starmer con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Starmer con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Keystone

La partecipazione del Regno Unito al prestito UE da 90 miliardi destinato a Kiev, oggetto di negoziati, «è molto positiva per l'Ucraina» secondo il primo ministro britannico Keir Starmer.

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:27

04.05.2026, 10:49

Al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Erevan, Starmer ha giustificato questo passo «perché le fornirà le capacità di cui ha disperatamente bisogno nel quinto anno di questo conflitto, è molto positiva per il Regno Unito perché si tratterebbe di capacità che porterebbero alla creazione di posti di lavoro nel Regno Unito, ed è molto positiva per le relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea, il che è molto importante».

I più letti

Ecco come la regina ha negato la tiara a Meghan dopo le richieste assillanti di Harry
Temu spaventa la Svizzera: ecco perché il Consiglio nazionale vuole una stretta sugli acquisti online
L'esercito svizzero spende oltre 3 milioni all'anno per i cavalli: ma a cosa servono davvero?
Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro
Uomo dichiarato morto «risorge» tre ore dopo, ecco com'è stato possibile

Altre notizie

Attacco sulla spiaggia a Sydne. Al via i lavori della Commissione d'inchiesta sulla strage di Bondi Beach

Attacco sulla spiaggia a SydneAl via i lavori della Commissione d'inchiesta sulla strage di Bondi Beach

Archivio federale svizzero. Via libera dai servizi segreti svizzeri all'accesso al dossier del criminale nazista Josef Mengele

Archivio federale svizzeroVia libera dai servizi segreti svizzeri all'accesso al dossier del criminale nazista Josef Mengele

Indagini in corso. Tre morti su una nave da crociera a causa di un'epidemia di hantavirus

Indagini in corsoTre morti su una nave da crociera a causa di un'epidemia di hantavirus