Starmer con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

La partecipazione del Regno Unito al prestito UE da 90 miliardi destinato a Kiev, oggetto di negoziati, «è molto positiva per l'Ucraina» secondo il primo ministro britannico Keir Starmer.

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Al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Erevan, Starmer ha giustificato questo passo «perché le fornirà le capacità di cui ha disperatamente bisogno nel quinto anno di questo conflitto, è molto positiva per il Regno Unito perché si tratterebbe di capacità che porterebbero alla creazione di posti di lavoro nel Regno Unito, ed è molto positiva per le relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea, il che è molto importante».