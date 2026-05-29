EuroMillionsStesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis
Barman Nicolas
29.5.2026
La fortuna sembra essersi insediata nel porto del comune francese di Cassis. In meno di una settimana due giocatori dell'EuroMillions hanno vinto somme eccezionali dopo aver convalidato i loro biglietti presso lo stesso punto vendita. Una successione di vincite che sfida le previsioni.
Nicolas Barman
29.05.2026, 10:31
Barman Nicolas
Nel giro di sette giorni due coppie hanno vinto quasi 49 milioni di euro grazie a biglietti convalidati nella stessa tabaccheria, La Civette du Port.
Secondo le informazioni de «La Provence», il primo colpo di fortuna risale al 21 aprile. Quel giorno, una coppia ha vinto 48 milioni di euro all'EuroMillions.
La storia sarebbe bastata a far parlare di sé, se non che una settimana dopo, il 28 aprile, la fortuna ha colpito di nuovo nello stesso luogo.
Un sogno premonitore
Questa volta, una coppia di Cassis ha vinto 1 milione di euro grazie al codice My Million. Secondo la lotteria francese FDJ United (ex Française des Jeux - società che gestisce le lotterie in Francia, come da noi Swisslos - Lotto Svizzero) i due giocatori erano partecipanti occasionali.
La vincitrice ha persino confessato di aver fatto un sogno premonitore qualche settimana prima. Ha detto di aver sognato di vincere il jackpot dell'EuroMillions.
Grazie a questa vincita inaspettata, la coppia sta progettando di acquistare un immobile e di accumulare risparmi per il futuro.
Un segno del destino per la tabaccheria
In totale le due vincite rappresentano quasi 49 milioni di euro vinti dai clienti della stessa tabaccheria in soli sette giorni.
Abbastanza per alimentare le conversazioni nel porto di Cassis. La Civette du Port preferisce vederla come un segno del destino. L'azienda ritiene di «avere una piccola stella che pende su di lei in questo momento».
Nessuna commissione ma cartelli «Point chance»
I tabaccai non ricevono alcuna commissione o percentuale sulle vincite quando un biglietto vincente (come EuroMillions o My Million) viene convalidato o pagato nel loro negozio.
Ricevono una percentuale (circa il 5-6%) del prezzo totale delle scommesse e dei biglietti venduti, che siano vincenti o meno.
La convalida di un biglietto vincente è comunque molto vantaggiosa per l'azienda. La FDJ offre visibilità ai tabaccai con i manifesti «Point chance».