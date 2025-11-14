SveziaBus si schianta contro una fermata, diversi morti a Stoccolma
14.11.2025 - 17:17
Un autobus a due piani, fuori servizio e con a bordo solo l'autista, si è schiantato nel pomeriggio contro una pensilina nel quartiere di Östermalm, nel centro di Stoccolma. L'incidente, avvenuto poco dopo le 15, ha provocato diversi feriti gravi e almeno tre morti.
Keystone-SDA
Sul posto, riferiscono i media svedesi, sono intervenute numerose ambulanze ed un elicottero di soccorso; le operazioni si sono concluse attorno alle 17. L'autista è stato fermato per essere interrogato: secondo alcune fonti potrebbe aver avuto un malore alla guida, ma le cause restano da chiarire.