La funivia Matterhorn Glacier Ride II, che collega Zermatt a Cervinia fa parte del progetto Matterhorn Alpine Crossing, che unisce la Svizzera all'Italia. (Foto archivio) Keystone

Inaugurata a fine giugno, la nuova funivia Matterhorn Glacier Ride II, che collega Zermatt (VS) a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, si prepara a una chiusura di tre mesi per manutenzione.

Lo stop «per lavori di revisione del nuovo impianto» – riporta il quotidiano vallesano Le Nouvelliste – scatterà dall'8 gennaio prossimo e durerà sino alla fine di marzo. Secondo i gestori «è normale che avvenga un'ispezione dopo la messa in servizio».

E, vista la vocazione quattro stagioni del nuovissimo impianto di risalita, i mesi invernali rappresentano l'unico periodo possibile per questo genere di interventi.

Michelle Hunziker era stata la madrina della cerimonia di inaugurazione, il 30 giugno scorso. Auspicato da più di 80 anni, l'impianto tra Testa Grigia (3'458 metri di quota), lungo il confine con l'Italia, e il Piccolo Cervino (3'821 metri), completa il collegamento tra i due lati del Cervino.

Il dislivello di 363 metri viene percorso in quattro minuti: le dieci cabine garantiscono la capacità di trasportare 1'300 persone ogni ora. La traversata di 1,6 chilometri sopra il ghiacciaio del Teodulo avviene in sospensione, quindi senza tralicci.

Una prima parte del collegamento era stata inaugurata nell'autunno del 2018 con la funivia «Matterhorn Glacier Ride I» tra Trockener Steg (2'923 metri) e il Piccolo Cervino.

Insieme le due funivie formano il «Matterhorn Alpine Crossing». Si tratta di un progetto complessivo in cui sono stati investiti circa 140 milioni di franchi.

daoe