La Svizzera si è fermata Lutto nazionale: storicamente triste, storicamente commovente, storicamente federatore

Barman Nicolas

9.1.2026

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

Sono le 14.00 del 9 gennaio 2026. Il minuto di silenzio in omaggio alle vittime di Crans-Montana ha improvvisamente sostituito il suono forte, inquietante e profondo delle campane del Paese. Questa risonanza senza tempo lascerà per sempre il segno nella memoria collettiva, incidendo una triste, toccante e necessaria giornata di raccoglimento.

Nicolas Barman

09.01.2026, 17:24

09.01.2026, 18:00

«Non dimenticheremo mai questo giorno».

Le parole di Mathias Reynard, Presidente del Consiglio di Stato vallesano, sono state forti e profonde, riflettendo la tragedia vissuta nel «Vecchio Paese», ben oltre i confini del Vallese, fin dentro le case delle famiglie colpite dalla tragedia.

Davanti a 700 ospiti, tra cui 150 parenti delle vittime, funzionari e soccorritori, e trasmesso sugli schermi di tutto il mondo, un emozionato signor Reynard ha trovato le parole giuste.

Si è anche scusato, come persona e come politico.

Le parole di Mathias Reynard, Presidente del Governo del Vallese, sono state forti e profonde, commisurate alla tragedia vissuta nel "Vecchio Paese".
KEYSTONE
Inferno a Crans-Montana. Tre giovani alla cerimonia di commemorazione: «Siamo una generazione fragile, ma andiamo avanti»

«Adolescenti e giovani hanno perso la vita. Non è colpa loro. Quindi il minimo che possiamo fare, come adulti e politici, è chiedere scusa a nome di tutta la comunità. È così che saremo degni», ha detto con emozione.

Ha concluso citando Albert Camus, in pieno inverno: «È insieme e uniti che avanzeremo verso questa estate invincibile».

Da sinistra a destra i membri del Consiglio federale Beat Jans, Ignazio Cassis (con la moglie Paola), Guy Parmelin (con la moglie Caroline), Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano e Christophe Darbellay, membro del Governo vallesano.
Tre giovani hanno preso la parola.
Molta gente s'è riunita allaa chiesa abbaziale di San Gallo e Sant'Otmar (in tedesco Stiftskirche St. Gallen)
Guy Parmelin (sinistra), Mathias Reynard (al centro) e Christophe Darbellay (destra).
Cerimonia a Martigny in onore delle vittime di Crans-Montana
Da sinistra a destra i membri del Consiglio federale Beat Jans, Ignazio Cassis (con la moglie Paola), Guy Parmelin (con la moglie Caroline), Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano e Christophe Darbellay, membro del Governo vallesano.

Immagine: KEYSTONE

Da sinistra a destra i membri del Consiglio federale Beat Jans, Ignazio Cassis (con la moglie Paola), Guy Parmelin (con la moglie Caroline), Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano e Christophe Darbellay, membro del Governo vallesano.

Immagine: KEYSTONE

Tre giovani hanno preso la parola.

Immagine: KEYSTONE

Tre giovani hanno preso la parola.

Immagine: KEYSTONE

Molta gente s'è riunita allaa chiesa abbaziale di San Gallo e Sant'Otmar (in tedesco Stiftskirche St. Gallen)

Immagine: blue News

Molta gente s'è riunita allaa chiesa abbaziale di San Gallo e Sant'Otmar (in tedesco Stiftskirche St. Gallen)

Immagine: blue News

Guy Parmelin (sinistra), Mathias Reynard (al centro) e Christophe Darbellay (destra).

Immagine: KEYSTONE

Guy Parmelin (sinistra), Mathias Reynard (al centro) e Christophe Darbellay (destra).

Immagine: KEYSTONE

Il minuto di silenzio a San Gallo.

Immagine: blue News

Il minuto di silenzio a San Gallo.

Immagine: blue News

A Crans-Montagna regna il silenzio.

Immagine: blue News

A Crans-Montagna regna il silenzio.

Immagine: blue News

Un momento di raccoglimento.

Immagine: blue News

Un momento di raccoglimento.

Immagine: blue News

In tutte le stazioni i passeggeri sono stati informati del minuto di silenzio in memoria delle vittime e dei sopravvissuti della catastrofe della notte do Capodanno.

Immagine: blue News

In tutte le stazioni i passeggeri sono stati informati del minuto di silenzio in memoria delle vittime e dei sopravvissuti della catastrofe della notte do Capodanno.

Immagine: blue News

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente francese Emmanuel Macron.

Immagine: sda

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente francese Emmanuel Macron.

Immagine: sda

Lyam Chenaux al violoncello durante un intermezzo musicale della cerimonia.

Immagine: KEYSTONE

Lyam Chenaux al violoncello durante un intermezzo musicale della cerimonia.

Immagine: KEYSTONE

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin a sinistra, il presidente francese Emmanuel Macron al centro, e il presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard.

Immagine: KEYSTONE

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin a sinistra, il presidente francese Emmanuel Macron al centro, e il presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard.

Immagine: KEYSTONE

Guy Parmeline e Mathias Reynard.

Immagine: KEYSTONE

Guy Parmeline e Mathias Reynard.

Immagine: KEYSTONE

L'arrivo di Guy Parmelin a Martigny.

Immagine: KEYSTONE

L'arrivo di Guy Parmelin a Martigny.

Immagine: KEYSTONE

Un momento di silenzio in omaggio alle vittime al termine della cerimonia ufficiale.

Immagine: KEYSTONE

Un momento di silenzio in omaggio alle vittime al termine della cerimonia ufficiale.

Immagine: KEYSTONE

Un messaggio toccante a una generazione ferita

Hanno poi preso la parola tre giovani che si trovavano a Crans-Montana la notte della tragedia. Due ragazze e un ragazzo hanno rivolto un messaggio a un'intera generazione che è stata devastata.

Hanno invitato i giovani a rimanere in piedi, a non cedere alla paura o al silenzio. «Non aspettiamo per dire ai nostri cari che li amiamo. Dobbiamo vivere intensamente, qui e ora», ha detto una di loro, con la voce piena di emozione.

Un'altra ragazza ha esortato gli adolescenti a continuare a credere in ciò che li rende attivi, nonostante «un mondo fragile, duro e ingiusto». A sfruttare al massimo ogni momento, «finché c'è il sole».

Parole semplici e sincere che hanno commosso profondamente il pubblico di Martigny.

I tre giovani hanno lasciato il palco tra lunghi applausi e un silenzio commosso.

Incendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

Parmelin: «Una stessa famiglia di afflitti»

Anche il Presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha trovato le parole giuste per questa giornata di lutto.

«In questo giorno, tutta la Svizzera si ritrova unita come un'unica famiglia colpita», ha dichiarato, ricordando che il 9 gennaio non è solo un giorno di commemorazione «che dobbiamo ai dispersi e ai feriti», ma anche un giorno di amore e solidarietà.

Un omaggio alle famiglie, ai parenti e agli amici in lutto, ma anche a tutti coloro che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dalla tragedia di Crans-Montana.

Una Svizzera unita, dignitosa e silenziosa.

Un giorno scritto nella nostra storia collettiva

Lacrime, musica e tanta dignità.

Dopo le 15.00, il silenzio si è lentamente affievolito, ma il raccoglimento è rimasto.

Il 9 gennaio 2026 la Svizzera si è fermata in contemplazione, prima di riunirsi per condividere una memoria comune.

È stato un giorno grave e necessario.

Che farà per sempre parte della nostra storia collettiva.

Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Tre giovani alla cerimonia di commemorazione: «Siamo una generazione fragile, ma andiamo avanti»

Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»

Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Crans-Montana, Parmelin: «La Svizzera è unica grande famiglia in lutto»

