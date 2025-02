Il violino Stradivarius venduto all'asta a New York, USA Keystone

Un violino di Antonio Stradivari è stato venduto da Sotheby's per 11,5 milioni di dollari, una cifra di tutto rispetto, ma non il record per lo strumento musicale più costoso di sempre auspicato dalla casa d'aste.

Keystone-SDA SDA

Datato 1714, il violino risale al periodo d'oro del liutaio cremonese: era stato messo in vendita dal New England Conservatory di Boston e il ricavato andrà a costituire il più grande fondo per borse di studio nella storia della illustre scuola per musicisti.

Lo Stradivarius è passato varie volte di mano: tra i virtuosi che lo hanno suonato c'è l'ungherese Joseph Joachim, un collaboratore di Johannes Brahms, e da ultimo l'ex alunno del conservatorio Si-Hon Ma morto nel 2009 e i cui eredi l'avevano donato alla scuola con la clausola che un giorno avrebbe potuto aiutare a studiare studenti privi di mezzi.

Sotheby's e il Nec si aspettavano il record: la stima di partenza ipotizzata 18 milioni di dollari. Resta così imbattuto il primato dello Stradivarius «Lady Blunt», che appartenne a una nipote di Lord Byron e che nel 2011 passò di mano per 15,9 milioni di dollari.