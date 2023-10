Oltre un centinaio di delfini sono stati trovati morti negli ultimi sette giorni nell'Amazzonia brasiliana. (Foto simbolica) Keystone

Strage di delfini nell'Amazzonia brasiliana, dove la siccità ha toccato livelli record e la temperatura dell'acqua ha superato i 39 gradi Celsius. Oltre un centinaio di esemplari sono stati trovati morti nel Lago Tefé negli ultimi sette giorni.

A segnalarlo è stato l'Istituto Mamirauà, un centro di ricerca finanziato dal ministero della Scienza brasiliano, citato da Cnn Brasile.

Un numero tanto elevato di delfini morti è anomalo, secondo l'Istituto che ipotizza possano essere le temperature record del lago e la siccità storica in Amazzonia la causa delle morti di massa.

«È ancora presto per stabilire la causa di questo evento estremo ma secondo i nostri esperti è sicuramente collegato al periodo di siccità e alle alte temperature del lago Tefé, in cui in alcuni punti si superano i 39 gradi Celsius», precisa la nota.

Il Rio delle Amazzoni, il corso d'acqua più grande del mondo, è attualmente nella stagione secca, e anche diversi esemplari di fauna fluviale soffrono di temperature record.

SDA