  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spagna Strage ferroviaria ad Adamuz, rinviato l'omaggio di Stato alle vittime

SDA

26.1.2026 - 11:27

Il rinvio arriva su richiesta delle famiglie, molte delle quali hanno dichiarato di non poter partecipare alla cerimonia o hanno espresso la volontà che essa si celebri in un momento successivo
Il rinvio arriva su richiesta delle famiglie, molte delle quali hanno dichiarato di non poter partecipare alla cerimonia o hanno espresso la volontà che essa si celebri in un momento successivo
Keystone

Il governo spagnolo e la Giunta dell'Andalusia hanno deciso di rinviare l'omaggio ufficiale di Stato alle vittime della tragedia ferroviaria di Adamuz (Cordoba), che ha causato 45 morti e circa 150 feriti.

Keystone-SDA

26.01.2026, 11:27

26.01.2026, 11:31

L'omaggio era inizialmente previsto per sabato 31 gennaio a Huelva (Andalusia), città d'origine della maggior parte dei deceduti.

Il rinvio arriva su richiesta delle famiglie, molte delle quali hanno dichiarato di non poter partecipare o hanno espresso la volontà che la cerimonia si celebri in un momento successivo, segnala la Moncloa.

L'amministrazione centrale e regionale hanno concordato di posticipare a una nuova data da destinare al ricordo solenne, che doveva essere presieduto dai monarchi Felipe VI e Letizia.

Ieri oltre 700 persone, fra le quali volontari e personale dei servizi di emergenza, hanno partecipato a una messa nella Casetta municipale di Adamuz – il centro polivalente dove sono stati assistiti i feriti nella notte dell'incidente – celebrata dal vescovo di Cordoba, Jesus Fernandez, per i funerali delle 45 vittime. Anche Malaga ha ricordato le vittime con una messa presieduta ieri dal vescovo della città, José Antonio Satué nella cattedrale de la Encarnacion.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
L'ICE spara e uccide ancora a Minneapolis, Trump affonda il colpo
Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
Terremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop?

La strage ferroviaria in Spagna

Morte 45 persone. Le Ferrovie spagnole sotto accusa dopo la strage di Adamuz, Catalogna paralizzata

Morte 45 personeLe Ferrovie spagnole sotto accusa dopo la strage di Adamuz, Catalogna paralizzata

Inchiesta preliminare. La frattura di un binario avrebbe causato il deragliamento dei treni in Spagna

Inchiesta preliminareLa frattura di un binario avrebbe causato il deragliamento dei treni in Spagna

Nella regione di Murcia. Treno contro gru, diversi feriti in un nuovo incidente ferroviario in Spagna

Nella regione di MurciaTreno contro gru, diversi feriti in un nuovo incidente ferroviario in Spagna

Altre notizie

Dopo l'esempio di Coop. Adesso anche per Migros le promozioni speciali partono da giovedì

Dopo l'esempio di CoopAdesso anche per Migros le promozioni speciali partono da giovedì

Dopo l'incendio. 10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

Dopo l'incendio10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

E non solo. Cambiare cassa malati ha un alto potenziale di risparmio in Ticino

E non soloCambiare cassa malati ha un alto potenziale di risparmio in Ticino