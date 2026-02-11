Uno sparatore ha ucciso almeno 9 persone alla Tumbler Ridge Secondary School in Canada e poi si è suicidato. KEYSTONE

Shock e orrore in Canada dove la violenza delle armi da fuoco è tornata a colpire in una scuola quando uno sparatore, identificato inizialmente dalla polizia come «una donna con un vestito elegante e capelli castani», ha ucciso nove persone in un paesino remoto ai piedi delle Montagne Rocciose. Non succedeva da quasi quarant'anni, da quando, nel 1989, 14 studenti vennero trucidati in un liceo di Montreal.

Una scena drammatica si è presentata al sovrintendente Ken Floyd della Royal Canadian Mounted Police: sette cadaveri sono stati trovati nella Tumbler Ridge Secondary School, tra cui quello della persona che ha sparato e che avrebbe ucciso altre due persone in una casa in un episodio di violenza collegata.

Un'altra vittima è morta nel trasporto in ospedale, mentre 25 hanno riportato ferite: quasi tutte lievi, tranne una dodicenne che lotta per la vita dopo essere stata ferita alla testa e al collo.

Il primo ministro canadese Mark Carney, «devastato» e visibilmente turbato, ha sospeso gli appuntamenti, tra cui la partecipazione venerdì alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera, per riferire in Parlamento.

La sparatoria ha provocato unità nazionale e cordoglio internazionale: re Carlo, ufficialmente capo dello stato canadese, con la regina Camilla, il figlio William e la nuora Kate, ha offerto «condoglianze dal cuore».

Le stragi di massa sono rare in Canada

Le stragi di massa sono rare in Canada, ma l'attacco a Tumbler Ridge, un paesino di 2400 abitanti così remoto che i cellulari non funzionano 30 secondi dopo aver lasciato l'abitato, è stato il secondo episodio mortale nella Columbia Britannica in meno di un anno, dopo che lo scorso aprile un uomo si è lanciato con l'auto sulla folla.

Nel 2020, in risposta alla peggiore sparatoria nella storia del Canada – un uomo travestito da agente della Royal Canadian Mounted Police uccise 23 persone – il governo federale adottò una serie di riforme, tra cui il divieto di 1500 tipi di armi d'assalto, poi ampliato con lo stop della vendita di pistole.

Era stato inoltre introdotto un programma nazionale di riacquisto per fucili d'assalto di tipo militare, ma la misura si rivelò politicamente divisiva e difficile da attuare.

Moltissime le armi non registrate in Canada

In Canada restano circa 1,3 milioni di armi registrate. Tantissime a Tumbler Ridge dove, ha detto uno dei professori del liceo, Jarbas Noronha, «siamo quasi tutti cacciatori».

Con gli studenti di meccanica, Noronha è rimasto barricato per ore in un garage della scuola. Quinn Campbell, una dodicenne, ha descritto il terrore provato quando è rimasta chiusa in palestra al buio mentre risuonavano gli spari.

Una volta tornata la calma, gli studenti sono usciti con le mani alzate in un rituale che negli Usa, dove le stragi a scuola sono assai più frequenti, è diventato tragicamente comune dai tempi dell'assalto alla Columbine High School, in Colorado, il 20 aprile 1999.

La polizia identifica l'autrice della strage

Nel frattempo la polizia ha identificato l'autrice della strage. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni, ha dichiarato il vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Columbia Britannica (BC RCMP), durante una conferenza stampa.

La giovane era residente a Tumbler Ridge, ha aggiunto l'ufficiale.

La ragazza aveva cambiato sesso: era nata biologicamente maschio e aveva scelto di identificarsi come donna. Van Rootselaar aveva deciso di iniziare il percorso di transizione verso il genere femminile circa sei anni fa, ha detto la polizia ai giornalisti.

Uccisi anche la madre e il fratellastro

Le forze dell'ordine hanno anche dichiarato che le vittime trovate fuori dalla scuola sono la madre e il fratellastro della sparatrice. La maggior parte degli studenti uccisi sono stati invece trovati nella biblioteca, mentre uno è stato rinvenuto sulle scale, ha detto la polizia in una conferenza stampa.

«La polizia si era recata in quell'abitazione in diverse occasioni negli ultimi anni per affrontare preoccupazioni legate alla salute mentale della sospettata», ha dichiarato il vice commissario McDonald, riferendosi alla casa in cui sono stati trovati morti la madre e il fratellastro. In una di quelle occasioni, «erano state sequestrate delle armi da fuoco».

La polizia non ha ancora un'idea del movente.