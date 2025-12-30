  1. Clienti privati
Australia Strage Sydney: per la polizia gli attentatori hanno agito da soli

SDA

30.12.2025 - 08:24

Gli attentatori di Bondi Beach non erano legati a una cellula terroristica.
Keystone

I due attentatori della strage di Bondi Beach in Australia, che hanno ucciso 15 persone durante una festività ebraica, apparentemente non hanno ricevuto alcun aiuto esterno e non facevano parte di un'organizzazione terroristica, ha annunciato oggi la polizia.

Keystone-SDA

30.12.2025, 08:24

«Si ritiene che questi individui abbiano agito da soli», ha dichiarato ai giornalisti il commissario della Polizia federale australiana Krissy Barrett. «Non ci sono prove che suggeriscano che i presunti attentatori facessero parte di una cellula terroristica più ampia o che fossero stati incaricati da altri di compiere l'attacco», ha aggiunto.

Australia. Eroe dell'attentato a Sydney: «Ho voluto proteggere degli innocenti»

AustraliaEroe dell'attentato a Sydney: «Ho voluto proteggere degli innocenti»

I due terroristi si erano recati nelle Filippine meridionali nelle settimane precedenti la strage del 14 dicembre, compiuta durante le celebrazioni di Hanukkah. Questo viaggio ha alimentato i sospetti di possibili legami con estremisti in una regione nota per diverse insurrezioni islamiste.

Barrett ha assicurato che la polizia continuerà a indagare sui motivi del loro soggiorno a Davao, dove le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano che non hanno praticamente lasciato l'hotel durante quel periodo.

