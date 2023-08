Un laboratorio mobile per il "drug checking" sarà presente alla Street Parade di Zurigo. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Il Centro di informazione sugli stupefacenti (DIZ) della città di Zurigo mette in guardia contro la vendita di farmaci e sostanze taroccate alla Street Parade. Per questo motivo l'organizzazione sarà sul posto sabato con un laboratorio mobile per il «drug checking».

Spesso le sostanze illegali non contengono quanto dichiarato al momento dell'acquisto, scrive oggi in una nota la città di Zurigo. Soprattutto alla Street Parade, vengono vendute molte di queste contraffazioni.

Il loro consumo comporta grandi rischi per la salute. Il DIZ (letteralmente «Drogeninformationszentrum» in italiano traducibile con «Centro di informazione sulle droghe») consiglia quindi di far testare le sostanze in anticipo.

Anche quest'anno il centro d'informazione sarà alla Street Parade con un laboratorio mobile, più precisamente sulla piazza del mercato vicino a Bürkliplatz dalle 13.00 alle 24.00 di sabato.

Più in generale, il DIZ sconsiglia di fare «esperimenti con le droghe» in occasione di grandi eventi, così come il consumo misto di alcol e altre sostanze.

pl, ats