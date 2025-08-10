Le temperature elevate, che hanno raggiunto i 34 gradi, hanno rappresentato una sfida particolare. Keystone

La Street Parade – che gli organizzatori amano definire la più grande festa techno nel mondo – ha attirato ieri circa 800'000 persone a Zurigo.

Keystone-SDA SDA

Oggi la polizia comunale ha stilato un bilancio del suo intervento: sono state arrestate 48 persone e sequestrate diverse centinaia di pillole di ecstasy. Dodici persone sono state poste in celle per smaltire la sbornia.

Si tratta di un bilancio tutto sommato positivo, secondo le forze dell'ordine. Le misure adottate si sono rivelate efficaci. Le temperature elevate, che hanno raggiunto i 34 gradi, hanno rappresentato una sfida particolare, si legge in una nota.

Ecco gli interventi

Verso sera gli interventi della polizia si sono intensificati. Ha operato per litigi, aggressioni e lesioni personali. In questo contesto, quest'anno nessuno ha riportato ferite gravi, come avvenuto invece gli anni scorsi, ha riferito un portavoce della polizia a Keystone-ATS.

Schutz & Rettung Zürich, l'associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, riferisce da parte sua di aver prestato soccorso a 757 persone, 28 in più rispetto all'anno scorso. La maggior parte dei trattamenti è stata effettuata per tagli ed escoriazioni, problemi circolatori dovuti al caldo e intossicazioni. Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

In tarda serata sono stati denunciati due reati sessuali. Sono in corso accertamenti al riguardo. Molti partecipanti sono stati derubati di gioielli o altri oggetti. Le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare oltre una ventina di ladri.

Dei 48 arrestati, nove sono residenti in Svizzera. Oltre a un centinaio di pillole di ecstasy, la polizia ha trovato 50 grammi di cocaina.

A margine dell'evento, le forze dell'ordine hanno dovuto ripetutamente far uscire bagnanti dall'acqua e interrompere diverse feste illegali sui tetti, durante le quali sono stati impiegati altoparlanti. Alcuni droni hanno sorvolato l'area, ciò che ha portato a denunce.