  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argentina Studente apre il fuoco in una scuola di Santa Fè, morto un 13enne

SDA

30.3.2026 - 15:41

A seguito dell'attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle attività didattiche per l'intera settimana. (Foto simbolica)
A seguito dell'attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle attività didattiche per l'intera settimana. (Foto simbolica)
Keystone

Un quindicenne ha aperto il fuoco all'interno di una scuola nella provincia di Santa Fe, in Argentina, uccidendo un compagno di 13 anni e ferendo almeno altri otto studenti. L'attacco è avvenuto nell'istituto Mariano Moreno poco dopo le 7 del mattino.

Keystone-SDA

30.03.2026, 15:41

Secondo quanto riferito ai media locali dal segretario di governo del comune di San Cristóbal, Ramiro Muñoz, gli studenti erano radunati all'ingresso in attesa dell'alzabandiera quando il ragazzo ha estratto l'arma dallo zaino – un fucile da caccia – e sparato circa cinque colpi nel cortile della scuola.

Un adolescente di 13 anni, ferito gravemente al volto e al collo, è deceduto poco dopo in ospedale. Un 15enne è ricoverato in condizioni gravissime, mentre almeno altri sette ragazzi sono rimasti feriti in modo meno grave.

Decisivo l'intervento di un assistente scolastico, che si è lanciato contro il ragazzo riuscendo a disarmarlo. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia.

Un video girato all'interno della scuola e diffuso sui social e dai media locali documenta gli spari e la fuga di studenti e personale dal luogo della sparatoria.

L'edificio scolastico, evacuato subito dopo i fatti, resta sotto sequestro. A seguito dell'attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle attività didattiche per l'intera settimana.

I più letti

Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
Vince alla lotteria, ma gli dicono che il biglietto non vale nulla per incassare 1,5 milioni
Una donna viene eletta in un Consiglio comunale nel Canton Vaud... senza saperlo
La nuova storia d'amore di Michelle Hunziker conferma un copione già visto, ecco perché
Fresca di divorzio Nicole Kidman avrebbe una nuova fiamma? Ecco chi sarebbe
Attacco USA a Kharg: gli scenari della possibile risposta iraniana - Al Sisi a Trump: «Ci aiuti a fermare la guerra, solo lei può farlo»

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Una donna viene eletta in un Consiglio comunale nel Canton Vaud... senza saperlo

Ecco cos'è successoUna donna viene eletta in un Consiglio comunale nel Canton Vaud... senza saperlo

Imbroglio finito male. Vince alla lotteria, ma gli dicono che il biglietto non vale nulla per incassare 1,5 milioni

Imbroglio finito maleVince alla lotteria, ma gli dicono che il biglietto non vale nulla per incassare 1,5 milioni

Soprannominato «Lucy». Un team svizzero scopre un raro cranio di un giovane dinosauro

Soprannominato «Lucy»Un team svizzero scopre un raro cranio di un giovane dinosauro