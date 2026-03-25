Studente di terza media accoltella l'insegnante di francese in provincia di Bergamo

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Il ragazzo si è avvicinato alla docente nei corridoi e l'ha colpita più volte, ferendola gravemente alla gola e all'addome. La donna è in condizioni gravissime. Secondo alcune ricostruzioni, il giovane indossava una maglietta con la scritta «Vendetta».

Hai fretta? blue News riassume per te Poco prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di 13 anni ha aggredito la sua insegnante di francese presso l'istituto scolastico di di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Il ragazzo si è avvicinato alla docente nei corridoi e l'ha colpita più volte con un coltello, ferendola gravemente alla gola e all'addome.

Secondo alcune ricostruzioni, indossava una maglietta con la scritta «Vendetta» e pantaloni mimetici. Nello zaino aveva anche una pistola scacciacani. Mostra di più

Un grave episodio di violenza è avvenuto questa mattina, mercoledì, all'interno dell'istituto scolastico «Leonardo Da Vinci» di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Come riporta, tra gli altri, il «Corriere della Sera», intorno alle 7:45, poco prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di 13 anni, che frequenta lì la terza media, ha aggredito la sua insegnante di francese, una donna di 57 anni.

Il ragazzo si è avvicinato alla docente nei corridoi e l'ha colpita più volte con un coltello, ferendola gravemente alla gola e all'addome. Secondo alcune ricostruzioni, indossava una maglietta con la scritta «Vendetta» e pantaloni mimetici. Nello zaino aveva anche una pistola scacciacani.

Comunità scolastica è sotto shock

L'aggressione è avvenuta davanti ad altri studenti e adulti: almeno alcuni compagni hanno assistito alla scena e sono stati poi seguiti da psicologi per il trauma.

La docente è stata soccorsa immediatamente, stabilizzata sul posto e trasportata in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in condizioni inizialmente gravissime (codice rosso).

Il ragazzo è stato bloccato da insegnanti e personale scolastico e poi preso in custodia dai carabinieri. Le motivazioni del gesto non sono ancora chiare e sono in corso indagini.

Le lezioni sono state sospese e la comunità scolastica è sotto shock. Le autorità parlano, almeno per ora, di un episodio isolato, senza collegamenti con terrorismo o altre persone coinvolte.