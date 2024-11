Studentessa muore dopo uno shock allergico durante una vacanza in Marocco

La studentessa inglese Lily Sarah King con la mamma Aicha Screenshot Justgiving

La studentessa inglese Lily King è morta dopo aver avuto una reazione allergica al cibo in un ristorante mentre era in viaggio in Marocco. I suoi genitori hanno ora mosso gravi accuse al personale.

Lily King, una studentessa britannica di 18 anni, a giugno era in vacanza con la mamma in Marocco, quando un tragico evento le ha tolto la vita.

Il viaggio era un regalo dei suoi genitori per celebrare i suoi eccellenti risultati in una prestigiosa università.

La fatidica visita a un ristorante

L'ultima sera Lily e sua madre si sono recate in un ristorante di Rabat dove avevano già mangiato in precedenza. La giovane ha ordinato pollo e patatine, ma poco dopo l'inizio del pasto ha avuto una grave reazione allergica, come riporta «rtl».

Nonostante l'immediata iniezione di un Epipen, ossia un farmaco salvavita utilizzato quando qualcuno una grave reazione allergica, le condizioni di Lily sono peggiorate rapidamente.

Durante il trasporto in ospedale, la giovane ha avuto un attacco cardiaco e gravi danni cerebrali che l'hanno portata alla morte.

Ora i suoi genitori stanno lanciando gravi accuse contro il ristorante e stanno raccogliendo fondi per la ricerca sulle allergie.

Allergica a vari alimenti

Aicha King, la madre di Lily, aveva esplicitamente informato il personale del ristorante delle allergie della figlia. La 18enne era allergica a latte, pesce, sesamo e noci. Nonostante questi avvertimenti, si è verificata la reazione fatale.

Inoltre, l'arrivo dell'ambulanza è stato ritardato a causa della richiesta del locale di pagare il conto prima di andarsene, il che ha spinto la donna ad accompagnare lei stessa la figlia in ospedale.

Reazioni e conseguenze

Dopo l'incidente, la famiglia King non ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità marocchine, che stanno indagando sull'accaduto.

In memoria della figlia, i genitori hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle allergie. «In memoria di Lily e di altri pazienti allergici», recita l'appello dei genitori in lutto.

