Dopo Berna, il presidente francese Emmanuel Macron oggi sarà a Losanna e a Ginevra Keystone

Circa 200 studenti si sono riuniti questa mattina nel campus universitario di Losanna per protestare contro la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Hanno manifestato la loro collera per il suo sostegno a Israele nel conflitto in Medio Oriente.

I giovani si sono radunati davanti all'edificio della Facoltà di Lettere verso le 9.30, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS. Da lì hanno sfilato verso il campus, dove Macron e il presidente della Confederazione Alain Berset erano attesi.

Gli studenti erano muniti di pentole e alcune bandiere palestinesi. Hanno sfilato scandendo «Macron complice!» e portando striscioni con scritto «Stop al genocidio» e «Palestina libera».

Il corteo era seguito da diverse decine di agenti di polizia. Nel campus dell'Università di Losanna (UNIL) vi era un importante dispositivo di sicurezza.

