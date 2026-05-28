  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Droghe Il consumo di cannabis aumenta testosterone nei giovani uomini

SDA

28.5.2026 - 14:58

Fumare cannabis aumenta i livelli di testosterone nei giovani uomini.
Fumare cannabis aumenta i livelli di testosterone nei giovani uomini.
Keystone

Contrariamente a quanto ipotizzato finora, il consumo di cannabis non abbassa i livelli di testosterone nei giovani uomini. A sfatare l'erronea concezione è l'Università di Ginevra.

Keystone-SDA

28.05.2026, 14:58

28.05.2026, 15:00

In uno studio pubblicato oggi l'ateneo sottolinea come in realtà si sia riscontrato addirittura un aumento di questo ormone. Ciò non ha tuttavia alcun impatto sulla fertilità.

I ricercatori ginevrini hanno analizzato i campioni di sangue di 94 reclute svizzere di età compresa tra i 18 e i 23 anni, indica oggi l'ateneo (Unige) in una nota. Dai risultati emerge che nei 47 consumatori di cannabis il livello di testosterone è superiore di circa il 23% rispetto a quello dei 47 non consumatori.

Secondo gli autori dello studio, l'origine questo aumento è da riscontrarsi specificamente nei testicoli. La sostanza stupefacente non ha invece alcun influsso sulla produzione di ormoni sessuali maschili, gli androgeni, a livello di ghiandole surrenali.

La cannabis sembra quindi avere un effetto diretto sulle cellule di Leydig nei testicoli, incaricate della produzione di testosterone.

Nessun legame diretto con la fertilità

I ricercatori hanno tuttavia messo in guardia dall'interpretare l'aumento dei livelli ormonali come un indicatore di una migliore qualità dello sperma. Il legame tra il testosterone e la fertilità è infatti molto complesso.

L'incremento osservato potrebbe essere una reazione compensatoria del corpo a una ridotta sensibilità di determinati recettori ormonali. È anche possibile – sottolineano gli autori dello studio – che gli uomini con livelli di testosterone naturalmente più elevati siano più inclini a comportamenti a rischio e, di conseguenza, al consumo di marijuana.

Sebbene la cannabis sembri influenzare determinati meccanismi biologici della riproduzione, le esatte conseguenze cliniche sulla fertilità dei giovani uomini rimangono poco chiare, precisa il comunicato. Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare i possibili effetti a lungo termine.

Lo studio è stato realizzato in collaborazione con il Centro svizzero di tossicologia umana applicata di Basilea (SCAHT). I risultati sono stati pubblicati nella rivista scientifica «Communications Medicine».

Questi esiti confermano precedenti studi su vasta scala condotti in Danimarca e negli Stati Uniti, che avevano anch'essi riscontrato un legame tra il consumo di cannabis e valori di testosterone più elevati. Studi più vecchi e di minori dimensioni avevano parzialmente suggerito effetti contraddittori o opposti.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo
La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Ecco la regola per le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce che ha fatto infuriare un'invitata

Altre notizie

Internet. Meta lancia abbonamenti su Whatsapp, Instagram e FB. Ecco cosa si sa

InternetMeta lancia abbonamenti su Whatsapp, Instagram e FB. Ecco cosa si sa

Roghi. Brucia il bosco sopra Coira, elicotteri in azione

RoghiBrucia il bosco sopra Coira, elicotteri in azione

Esposizioni. Viaggio onirico nel futuro prossimo al Kunstmuseum di Basilea

EsposizioniViaggio onirico nel futuro prossimo al Kunstmuseum di Basilea