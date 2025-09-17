  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studio I ricercatori: «Migliaia di morti in Europa quest'estate a causa dei cambiamenti climatici»

SDA

17.9.2025 - 07:53

Canicola a Parigi
Canicola a Parigi
Keystone

Oltre 15'000 decessi registrati in Europa quest'estate potrebbero essere attribuiti ai cambiamenti climatici, suggeriscono i ricercatori in uno studio preliminare.

Keystone-SDA

17.09.2025, 07:53

17.09.2025, 07:56

«Concentrato su 854 città europee, questo studio conclude che i cambiamenti climatici sono la causa del 68% dei 24.400 decessi ritenuti correlati al caldo di quest'estate», si legge in un comunicato stampa di due istituti britannici di cui fanno parte gli autori dello studio, l'Imperial College di Londra e la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Gli esperti concludono quindi che tra 15'013 e 17'864 decessi correlati al caldo di quest'estate non si sarebbero verificati senza il riscaldamento globale in queste città, che rappresentano solo una parte della popolazione europea. Si tratta della prima stima su larga scala degli impatti sulla salute di un'estate caratterizzata da temperature particolarmente elevate in Europa.

Sono state osservate diverse ondate di calore e l'estate è stata la più calda mai registrata in diversi paesi, come Spagna, Portogallo e Regno Unito. «Basta che le ondate di calore siano più calde di 2-4 °C perché migliaia di persone muoiano», ha sottolineato Garyfallos Konstantinoudis, coautore dello studio, in una conferenza stampa, descrivendo le ondate di calore come «assassini silenziosi».

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Oltre 40 sorpassi nel tunnel del Gottardo, denunciati due centauri
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Altre notizie

Arte, cultura, intrattenimento. Primo bilancio per la Casa della Letteratura trilingue nei Grigioni

Arte, cultura, intrattenimentoPrimo bilancio per la Casa della Letteratura trilingue nei Grigioni

Migrazione. Almeno 456 morti e 420 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale da inizio anno

MigrazioneAlmeno 456 morti e 420 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale da inizio anno

Destinazione Zurigo. Problema al motore per un aereo Swiss, interrotto il decollo da Boston

Destinazione ZurigoProblema al motore per un aereo Swiss, interrotto il decollo da Boston