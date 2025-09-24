  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studio Il declino delle capacità motorie inizia a 35 anni

SDA

24.9.2025 - 13:43

Lo sviluppo più rapido avviene nei primi dieci anni di vita. (Foto simbolica)
Lo sviluppo più rapido avviene nei primi dieci anni di vita. (Foto simbolica)
Keystone

Una ricerca dell'Università di Zurigo (UZH) dimostra: le capacità motorie dell'essere umano si sviluppano più rapidamente fino ai 10 anni, raggiungono il loro apice tra i 20 e i 35 anni, poi forza, equilibrio, coordinazione e motricità generale iniziano a decrescere.

Keystone-SDA

24.09.2025, 13:43

24.09.2025, 13:46

La motricità fine può invece rimanere stabile fino a un'età avanzata, si legge in un comunicato odierno.

Lo studio ha seguito 1620 persone tra i 6 e gli 80 anni dal 1983 al 2023. A partire dai suoi risultati i ricercatori potranno realizzare delle curve normative delle capacità in funzione dell'età, che permetteranno a dottori e terapeuti di individuare dei cali precoci della mobilità e di curarli adeguatamente.

Test standardizzato

Le misurazioni sono state effettuate con il test standardizzato «Zurich Neuromotor Assessment» che ha valutato la motricità fine e globale, l'equilibrio, la qualità dei movimenti, così come i movimenti veloci di mani e piedi.

«Il vantaggio di questo test è che tutte la categorie d'età hanno svolto gli stessi esercizi, adattando solo il numero delle ripetizioni, in modo da poter confrontare al meglio i risultati», ha spiegato la co-autrice dello studio Tanja Kakebeeke nel comunicato.

Differenze tra maschi e femmine

I dati raccolti dimostrano inoltre che i maschi raggiungono la capacità massima un anno dopo le donne, le quali si dimostrano più dotate di equilibrio e motricità fine, mentre la loro forza e la motricità complessiva sono meno sviluppate.

Riguardo alla ricerca, svolta dal team del pediatra Oskar Jenni in collaborazione tra l'ateneo e l'Ospedale pediatrico di Zurigo, è stato pubblicato un articolo sulla rivista specializzata «Frontiers in Aging Neuroscience».

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è
Trump sospetta un sabotaggio all'apparizione all'ONU, ma ecco di chi sarebbe la colpa
È morta Claudia Cardinale, la diva che fu... anti-diva

Altre notizie

Dal Tribunale di Zurigo. Condannato per calunnia il presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi

Dal Tribunale di ZurigoCondannato per calunnia il presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi

66 milioni di anni fa. Ritrovati in Patagonia i resti di un dinosauro con una zampa di coccodrillo tra i denti

66 milioni di anni faRitrovati in Patagonia i resti di un dinosauro con una zampa di coccodrillo tra i denti

Questione dell'autismo. L'OMS prende le distanze da quanto detto da Trump su vaccini e paracetamolo

Questione dell'autismoL'OMS prende le distanze da quanto detto da Trump su vaccini e paracetamolo

Di fronte a un importante ospedale. Un'enorme voragine in una strada di Bangkok costringe all'evacuazione della zona

Di fronte a un importante ospedaleUn'enorme voragine in una strada di Bangkok costringe all'evacuazione della zona