Su Amazon arrivano le case prefabbricate di lusso, consegnabili anche in Svizzera

L'ultima casa messa in vendita da Indian E-commerce Indian E-commerce

La casa prefabbricata di Indian E-Commerce offre una camera da letto, cucina, bagno e soggiorno arredato. Questa piccola residenza, dotata di funzionalità smart, si può comprare con un paio di click.

Antonio Fontana

Oltre a vendere abiti, prodotti di elettronica, libri e ogni altro tipo di oggetto, Amazon è diventato ormai da un paio d'anni anche un punto di riferimento per l'acquisto di case piccole, economiche e sostenibili, ideali come locali per gli ospiti, home office o sale hobby.

Fra le proposte immobiliari disponibili sulla piattaforma, come ha scoperto il settimanale statunitense «People», si è fatto spazio anche il lusso. Ne è un esempio l'abitazione proposta da Indian E-Commerce.

Venduta a un prezzo di 54'000 dollari, questa casa può essere acquistata come un qualsiasi altro aggeggio: un semplice click per metterla nel carrello, checkout, e sarà consegnata in poche settimane (anche in Svizzera!) già montata.

Le caratteristiche

La casa, lunga 12 metri, è costruita con materiali di alta qualità come l'acciaio zincato, in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse.

È pre-cablata per elettricità e impianti idraulici, e non richiede montaggio, quindi è pronta per essere abitata al suo arrivo. È possibile persino collaborare con il venditore per scegliere mobili che si adattino al proprio stile.

La tecnologia smart integrata nell'abitazione consente di controllare termostato, luci, tende e serratura della porta d'ingresso con la voce.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.