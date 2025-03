La funivia di Grindelwald-Pfingstegg AG. Ricardo

La Funivia Grindelwald-Pfingstegg AG ha messo all'asta venerdì, su Ricardo, una gondola del 1967. Le offerte per la cabina han superato nel fine settimana i 7mila franchi.

La Funivia Grindelwald-Pfingstegg AG ha messo in vendita venerdì mattina su Ricardo una cabina restaurata del 1967. Lo scrive la società in un comunicato stampa.

La cabina è stata messa all'asta nell'ambito della modernizzazione della funivia. Un altro esemplare sarà donato al Museo svizzero delle funivie di Kandersteg.

«Si tratta di un'occasione unica per acquistare all'asta una cabina per funivia e realizzare la propria idea», afferma Remo Spieler, amministratore delegato di Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG.

Un pezzo di storia dei trasporti svizzeri

Quest'asta è molto più di una semplice vendita: è un invito a conservare e reinterpretare un pezzo di storia dei trasporti svizzeri.

La cabina si presta anche a essere utilizzata come sala per la fondue, ristorante pop-up o spazio per eventi unici.

La gondola è molto apprezzata su Ricardo. Un'ora dopo l'inizio della vendita, l'offerta più alta era di soli due franchi, ma durante il fine settimana è salita a oltre 7.000 franchi.

L'asta durerà fino al 17 marzo.