Sei ore senza servizi igienici Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può

Philipp Dahm

3.9.2025

Su un volo Virgin Australia, non una sola toilette a bordo era funzionante (immagine d'archivio).
Su un volo Virgin Australia, non una sola toilette a bordo era funzionante (immagine d'archivio).
KEYSTONE/Con Chronis/AAP Image via AP

Un volo di sei ore e tutti e tre i servizi igienici a bordo sono fuori uso: per i passeggeri di un aereo partito da Bali e diretto a Brisbane il viaggio si trasforma in un incubo. Sono necessarie pazienza e improvvisazione.

Maximilian Haase

03.09.2025, 20:02

03.09.2025, 20:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Su un volo da Bali a Brisbane, tutti e tre i servizi igienici di bordo si sono guastati per sei ore.
  • I passeggeri hanno dovuto improvvisare, a volte con bottiglie e in circostanze imbarazzanti.
  • La compagnia aerea si è scusata e ha promesso una nota di credito.
Mostra di più

Se ti scappa ti scappa e quindi devi andare in bagno. A meno che non ti trovi a bordo di un aereo senza servizi igienici funzionanti. È quello che è successo su un volo da Bali a Brisbane, che i passeggeri probabilmente ricorderanno a lungo.

Per sei ore, tutte le toilette a bordo de velivolo della Virgin Australia erano fuori uso, come riportato da «The Australian».

Una era già bloccata prima del decollo a Denpasar, mentre le altre due si sono guastate durante il volo. Un avviso con la scritta «Servizi igienici non funzionanti. Non utilizzare» testimoniava le difficili ore successive.

Quello che è seguito è stato soprattutto un esercizio di improvvisazione: le bottiglie sono state dichiarate una soluzione di emergenza e alcuni passeggeri hanno dovuto sopportare momenti umilianti.

La compagnia aerea promette di fare ammenda

Secondo «The Australian», i viaggiatori hanno riferito che una donna anziana non è riuscita a contenersi e si è bagnata davanti a tutti. Altri ospiti hanno descritto una puzza di urina che si è diffusa in tutta la cabina.

Secondo il quotidiano britannico «Sun», l'equipaggio ha persino suggerito di scaricare i propri bisogni su ciò che era già presente nei bagni difettosi, che erano quasi pieni fino all'orlo. Le foto che sono circolate successivamente hanno fornito la prova dell'immagine.

Il Boeing 737 MAX 8 coinvolto è finalmente atterrato in orario a Brisbane, ma pochi si sono sentiti sollevati fisicamente.

La compagnia aerea Virgin Australia si è immediatamente scusata per il disguido e ha annunciato una nota di credito per tutti i passeggeri coinvolti.

