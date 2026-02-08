  1. Clienti privati
Nella Siberia svizzera Successo per la Festa del freddo a La Brévine

SDA

8.2.2026 - 16:49

Il bagno nel lago fa parte delle tradizioni della festa. (Immagine d'archivio).
Il bagno nel lago fa parte delle tradizioni della festa. (Immagine d'archivio).
Keystone

Nuovo successo per la Festa del freddo questo weekend a La Brévine. Circa 12'000 persone si sono recate nella Siberia svizzera, eguagliando il record del 2024.

Keystone-SDA

08.02.2026, 16:49

08.02.2026, 16:53

Proprio dall'edizione 2024 la festa si svolge con una nuova formula, spalmata su due giorni e biennale.

La 12esima edizione ha potuto contare su una meteo perfetta: sole e temperature gradevoli in giornata e freddo pungente al calar del sole, hanno scritto gli organizzatori facendo un primo bilancio dell'evento.

Nei due giorni di festa, i visitatori hanno gustato oltre 1000 fondue, più di 325 litri di zuppa di piselli, 300 litri di vin brulé, 300 litri di tè, senza contare 400 salsicce e 150 choucroute.

Sono poi stati 270 i coraggiosi che hanno affrontato le acque del Lac des Taillères, a meno di due gradi di temperatura.

